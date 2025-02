SEREMI CUITIÑO Y ANIVERSARIO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA: “CELEBRAMOS LA MIRADA DE ESTADO CON QUE HEMOS IMPULSADO LA POLÍTICA ENERGÉTICA QUE MUEVE A CHILE”

Al cumplirse 15 años desde la creación del Ministerio de Energía, el seremi del ramo en Magallanes, Sergio Cuitiño, tuvo dos palabras para resumir la labor de la cartera encargada de liderar la política energética nacional: “transversalidad y versatilidad”, dijo. “El Ministerio de Energía desde su nacimiento hasta ahora se ha caracterizado por impulsar la política pública energética con mirada de Estado, de largo plazo, con capacidad de adaptación a los cambios -abruptos y constantes- que hoy se dan en el mundo”, sostuvo. “Esto -continuó la autoridad- es el sello que caracteriza al Ministerio de Energía desde sus inicios hasta hoy, y es motivo de orgullo para todos los chilenos”. HITOS Según Cuitiño, la cartera de Energía ha ido consolidando a lo largo de su existencia, el sector energético del país, al punto de convertirlo en uno de los con mayor aporte al dinamismo económico del país; creando empleo, atrayendo inversión y desarrollando tecnología. “Hasta hace unos pocos años -en la década del 2000- en la matriz energética de Chile las energías renovables no tenían gran incidencia; hoy su participación es significativa y han ido claramente reemplazando a las fuentes fósiles”, recalca Cuitiño, quien agrega que “el 2024 la inversión en el sector energético superó los 4 mil 330 millones de dólares y en todos los ranking especializados en esta materia Chile aparece posicionado, por un lado, como uno de los países con mayor potencial para el desarrollo de las energías renovables no convencionales -como el hidrógeno verde, la energía eólica, geotermia y solar-, y por otro, como uno de los mejores para invertir en energías limpias”. CAPITAL HUMANO En este sentido, el seremi Cuitiño también destacó el trabajo transversal y público-privado del Ministerio de Energía para fortalecer el mercado energético con más y mejor personal capacitado, con énfasis en la participación femenina. Asimismo, el titular regional de Energía resaltó el rol social que la cartera ha tenido, como por ejemplo el que jugó durante la pandemia, los permanentes talleres de educación energética o, recientemente, el subsidio eléctrico para ir en ayuda del 40% más vulnerable de la población, por nombrar algunos. “Es casi increíble que, hasta hace poco tiempo, en nuestro país no había una cultura de la eficiencia energética y hoy, ya no parezca extraño hablar de ello en la casa, con el vecino, en el minimarket del barrio, o que conceptos como el ‘consumo vampiro’, energías renovables, hidrógeno verde, energía solar o eólica, estén incorporándose en el currículum de las comunidades educativas, incluso desde el pre-escolar”, subrayó. Finalmente, el seremi Sergio Cuitiño destacó estos logros y cambios que en materia energética ha experimentado el país. “El sector energético en Chile nos impone desafíos constantes que nos invitan a mantenernos alerta y conectados profundamente con el territorio y sus necesidades, además de una coordinación constante con el Gobierno Regional, municipalidades, sector público, privado y academia”, manifestó. “Nuestro rol incluye formular y ejecutar políticas energéticas, promover la eficiencia y el uso sostenible de la energía, regular el sector energético y coordinar con otros organismos; todo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes a través de un acceso más sostenible y eficiente a la energía, desafíos que sólo han sido posibles gracias al esfuerzo y compromiso de todas las funcionarias y funcionarios del Ministerio de Energía en conjunto con la marcada impronta social que el Gobierno del Presidente Gabriel Boric nos ha pedido darle a su administración”.

