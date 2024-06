SiSS fiscaliza a Aguas Magallanes ante contingencia por bajas temperaturas en la región

​Las condiciones climáticas enmarcadas en las bajas temperaturas en la región de Magallanes están teniendo importantes consecuencias en las rutinas de sus habitantes, especialmente por el congelamiento de diversas tuberías que provocan intermitencia en la entrega de los servicios sanitarios de agua potable hacia algunos hogares y, por ende, la suspensión de actividades escolares y laborales.







En ese contexto, la Oficina Regional SiSS de Magallanes se encuentra en terreno fiscalizando las condiciones de la infraestructura sanitaria domiciliaria y pública, como los medidores y las tuberías emplazadas en calles de distintas comunas, así como la aplicación del plan de emergencia comprometido con la autoridad para este tipo de eventos. Asimismo, la SiSS reiteró su llamado a la comunidad de la zona para que protejan de manera preventiva sus medidores, verificando que el nicho protector de este dispositivo cuente con aislante en su interior y tapa, para así evitar el congelamiento de este y sus conexiones.







Es importante destacar que toda la infraestructura interna de los hogares, es decir, desde la llave de paso posterior al medidor hacia el interior de la casa, está a cargo de cada usuaria y usuario, por lo que es importante mantener un cuidado permanente, para asegurar el correcto funcionamiento de las instalaciones sanitarias durante la temporada de invierno.







También es fundamental mantener en buen estado las protecciones térmicas de los nichos de los medidores, así como sus cañerías y conexiones que eventualmente puedan estar expuestas a la intemperie. El jefe regional SiSS, Alejandro Soto, recomienda tener la infraestructura sanitaria aislada con nicho y tapa en buen estado y cubrir el área con plumavit en trozos, no en bolitas, ni trapos, ya que estos últimos juntan agua y se escarchan.







Además, ante el congelamiento de dicha infraestructura sanitaria aconseja nunca descongelarlo usando agua caliente/hirviendo o golpearlo, ya que puede dañar el material. Así, el jefe regional SiSS indica que se pueden poner paños empapados de agua tibia para contribuir al descongelamiento y, en caso de no poder solucionarlo, pedir ayuda profesional y no dejar que personal no autorizado manipule la infraestructura.







Cabe indicar que durante el 2022 se vivió una emergencia similar, con bajas temperaturas que provocaron el congelamiento y posterior rotura de medidores, arranques e instalaciones interiores de los domicilios. Lo anterior multiplicó las fugas de aguas, generando pérdidas que sobrepasaron la capacidad de producción de agua potable de la empresa, provocando cortes de suministro.







En ese contexto, la SiSS investigó y sancionó a la empresa por las deficiencias detectadas al enfrentar ese evento, además de instruirle en 2023 contar con un plan mejorado para enfrentar este tipo de emergencias, reforzando los aspectos preventivos, de comunicación con la ciudadanía y también en relación a los recursos desplegados para las medidas de mitigación y la reparación de arranques y medidores.



Con este antecedente, ante el evento del presente año, cuyas magnitudes han sido considerablemente superiores al de 2022, la Superintendencia ha instruido nuevamente a la empresa que refuerce su plan y recursos desplegados.







En el caso de alguna emergencia, Alejandro Soto indicó que pueden llamar directamente a la empresa sanitaria Aguas Magallanes S.A. al número 61-2280028. Mientras que para consultas y reclamos, pueden dirigirse a la Oficina Regional ubicada en calle Jose Nogueira 1339, llamar al número 61-2222881 o enviar un correo electrónico a [email protected].