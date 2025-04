"NO SON TIEMPOS PARA ELEVAR LOS IMPUESTOS", ADVIERTE ECONOMISTA MANUEL JOSÉ CORREA EN ENTREVISTA CON POLAR COMUNICACIONES

Durante su participación esta mañana en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el economista Manuel José Correa Silva entregó una mirada crítica respecto a los actuales desafíos económicos del país, refiriéndose particularmente al complejo escenario que enfrenta el proyecto de reforma tributaria del Gobierno, afectado por la creciente guerra comercial entre Estados Unidos y China.

El debate fue originado por las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien señaló que la guerra comercial impulsada por Donald Trump “complica” el avance de la iniciativa tributaria. “Hay que hacer un análisis de los costos y los beneficios”, advirtió el secretario de Estado.

Ante ello, Correa fue enfático: “Nunca han sido buenas las propuestas de reformas tributarias del gobierno, con o sin aranceles. Aumentar los impuestos no es bueno para la economía. No son tiempos para elevar los impuestos”.

El economista también destacó el estancamiento de la economía nacional: “Tenemos una economía totalmente estancada, con proyectos de inversión que no se concretan, no por falta de ideas, sino por la permisología y otros factores. Frente a todo problema, la respuesta del gobierno es aumentar impuestos o crear nuevas instituciones burocráticas, pero las personas saben que con eso los problemas no se solucionan”.

Críticas a la creación del Ministerio de Seguridad

Respecto a la puesta en marcha del nuevo Ministerio de Seguridad, Correa señaló: “Lo único que estamos creando es duplicidad de cargos. Los sueldos del sector público son mejores que los del sector privado, eso es el mundo al revés. Las soluciones no vienen por aumentar la burocracia en el país; tenemos que ser muy racionales”.

Impuesto a las contribuciones y cepo argentino

Sobre el impuesto a las contribuciones, fue tajante: “Tú compraste tu casa, pagaste el impuesto por comprarla, por ampliarla pagas materiales con impuestos, y luego debes seguir pagando por tenerla. Es un impuesto que eliminaría, porque las personas nunca terminan de pagar sus casas”.

También comentó la decisión del gobierno de Javier Milei en Argentina de eliminar el cepo cambiario, considerándolo una buena señal: “Macri al final de su gobierno lo reinstaló, y Milei lo tenía como promesa de campaña. Es una buena noticia para los argentinos, y podría ser algo positivo en el corto plazo para el comercio magallánico”.

Oportunidades ante la guerra comercial

Finalmente, Correa planteó que la guerra comercial entre Estados Unidos y China también podría abrir oportunidades para Chile: “No estamos entre los países con los que EE.UU. tiene un déficit comercial. EE.UU. quiere negociar otras cosas con nosotros. Tenemos un escenario para plantearnos y aprovechar oportunidades; podrían abrirse nuevos mercados”.





