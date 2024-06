UN TRIUNFO QUE HACE SOÑAR: EL UNO A UNO DE CHILE Y UNA NUEVA VICTORIA SOBRE PARAGUAY

Chile se vio las caras ante Paraguay, en su último encuentro previo a lo que será la Copa América en Estados Unidos. La victoria de los dirigidos por Ricardo Gareca le significa viajar con toda la confianza para los compromisos que tendrá que afrontar. Recordemos, que los nacionales se verán las caras frente a Perú, Argentina y Canadá.

El uno a uno de Chile vs Paraguay

Claudio Bravo – (5): El capitán tuvo molestias físicas durante el primer tiempo. A pesar de eso, atajó un remate de media distancia y mostró seguridad, que siempre se contagia en el bloque defensivo. El meta tuvo que ser reemplazado por su lesión durante el primer tiempo.

Mauricio Isla – (5,5): Buen partido del Huaso, quien pasó constantemente al ataque participando activamente por el sector derecho, donde se centró el ataque de Chile en el primer lapso. El lateral tuvo un buen desempeño y es, para Copa América, una pieza fija para Gareca. Quien pertenece a Independiente salió por Felipe Loyola

​Matías Catalán – (6): Correcto encuentro del futbolista de Talleres. A pesar de jugar de central, por un tema de urgencia, Catalán mostró un buen nivel entregándole seguridad tanto a la zaga como a su compañero, Igor Lichnovsky.

Igor Lichnovsky – (5): El jugador perteneciente al América de México estuvo atento a las coberturas. A pesar de no ser tan exigido por la delantera paraguaya, el central pasó la prueba en una defensa conformada de manera urgente ante las bajas de Paulo Díaz y Guillermo Maripán.

Gabriel Suazo – (7): ¡El mejor de todos! El canterano de Colo Colo demostró que juega en Europa y en una de las ligas más importantes del mundo. Suazo ganó constantemente última línea y participó en la presión a la hora de marcar, ello le permitió asistir en dos ocasiones a Víctor Dávila.

Erick Pulgar – (4,5): Junto con Marcelino tampoco pudo controlar el medio terreno paraguayo, si bien tuvo mayor seguridad a la hora de tocar y estar atentos a cubrir los espacios que se dejaban en la defensa, el jugador del Flamengo fue reemplazado en la segunda fracción por Rodrigo Echeverría

Marcelino Núñez – (4): Le costó al mediocampista, quien tuvo un bajo partido ante los paraguayos. El futbolista del Norwich no logró controlar el mediocampo y el juego guaraní, siendo superado en más de alguna ocasión. El ex UC perdió balones claves, por lo que no pudo encontrar su juego.

​Diego Valdés – (6): Poco a poco demostrando por qué es figura en el fútbol mexicano. Quien ha recibido en más de alguna ocasión críticas por su rendimiento en la selección, hoy mostró pasajes de buen fútbol, donde además colaboró con una asistencia para el tanto de Eduardo Vargas. Un partido que lo puede llenar de confianza pensando en la Copa América. Al ser reemplazado, se retiró bajo una ovación del público nacional.

Alexis Sánchez – (6): Uno de los llamados a comandar a La Roja en los próximos partidos se mostró participativo durante gran parte de los primeros 45′. Alexis, quien en el segundo tiempo tomó la jineta de capitán, tuvo que retroceder constantemente para elaborar el juego, eso le trajo resultados al combinado nacional para lograr el primer y tercer tanto del compromiso.

Víctor Dávila – (7): ¡La noche soñada de otra figura! El futbolista del CSKA Moscú aprovechó dos centros de Suazo para anotar de cabeza y ayudar a que La Roja se fuera 2-0 al descanso. Dávila, quien ha mostrado un buen nivel desde la llegada de Gareca sumó bonos para ser titular indiscutido en el esquema del Tigre.

Eduardo Vargas – (6): Poca participación tuvo en el primer tiempo, pero el atacante apareció en la segunda etapa. Edu, tuvo que retroceder para participar más del juego, ello le permitió avisar con un tiro débil cerca de los 50′ y dos minutos más tarde abrazarse logrando marcar, nuevamente, por la selección, luego de un pase de Diego Valdés. Turboman fue despido bajo aplausos por parte de la hinchada nacional.

Los cambios de Ricardo Gareca

Gabriel Arias (45′) – (5): El meta que actúa en Racing no fue exigido, donde tuvo que hacer vista ante la gran cantidad de remates desviados guaraníes. A pesar de ello, estuvo atento a la hora de ordenar a la defensa y al momento de salir a cortar jugadas de peligro.

Felipe Loyola (62′): Mala fortuna para el lateral de Huachipato. El futbolista, sólo pudo actuar 18′, tras mostrar signos de molestia, luego de una barrida. El cuerpo técnico decidió su reemplazo para cuidarlo. Jugó pocos minutos para ser evaluado.

Rodrigo Echeverría (62′) – (5): El hombre de Huracán de Argentino ingresó cuando el encuentro ya se encontraba totalmente liquidado. El cometido fue correcto, pese a que en más de alguna ocasión fue superado con facilidad por los volantes paraguayos.

Ben Brereton (71′) – (3): El atacante no tuvo un buen cometido. Ben tuvo poca participación y lamentablemente la mayoría de los balones que recibió los perdió. Cerca del final tuvo un claro mano a mano tras un gran pase de Alexis, que terminó desperdiciando tras rematar débil. Sigue perdiendo terreno en la disputa de la titularidad.

Marcos Bolados (71′) – (5,5): Buen ingreso del hombre de Colo Colo, quien trató de combinar con sus compañeros, a pesar de que el partido ya se encontraba liquidado. El futbolista sigue luchando por estar en la nómina final de Chile.

​Benjamín Kusevic (82′) – Reemplazo a Felipe Loyola, quien salió lesionado. Pocos minutos para evaluarlo.

