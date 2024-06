“ESO NO LO VOY A ACEPTAR”: LA TENSA DISCUSIÓN DEL PRESIDENTE BORIC CON VECINAS DE PUNTA ARENAS

El presidente de Chile, Gabriel Boric, realizó este jueves una visita a su tierra natal, Punta Arenas, donde tuvo una conversación con vecinas de la Población Silva Henríquez, que terminó en una pequeña discusión, cuando las mujeres aseguraron que a los “extranjeros les dan casas gratis”.

Según consigna Emol, el mandatario participaba de la inauguración de una Biblioteca en las dependencias de una antigua penitenciaría, cuando se acerco a conversar con vecinas de la población Silva Henríquez, quienes reclamaban por la contaminación en las aguas del sector.

Las vecinas explicaban que la contaminación provenía de una toma que se instaló en la zona, donde viviría población mayormente extranjera, pero la conversación subió de nivel cuando una mujer reclamó, que los extranjeros tenían salud, educación y hasta casas gratis.

“Si nosotros los chilenos, nos vamos al país de ellos, ¿nos van a dar las garantías que tienen ellos? Tienen casa, tienen salud, tienen todo gratis”, reclamó la vecina.

Esto enojó al Presidente, quien contestó en duros términos.

“Eso no se lo voy a aceptar, es que no se lo voy a aceptar, es que no es cierto. A nadie se le está regalando nada de la nada. Este como mito que dice que a los extranjeros se le regalan casas por ser extranjeros, no es cierto”, aseguró Boric.

“Dígame un caso. No me diga ‘yo tengo gente’, señora, dígame un caso, nombre y apellido y yo voy a verificar ese caso, pero esa cuestión de tirarlo al aire”, agregó el mandatario.

Igualmente, Boric se comprometió a buscar una solución: “El problema que tienen ustedes independiente de esto, es real y ese problema, como Estado, tenemos que darle una situación”.

Fuente: lacuarta.com





