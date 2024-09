ACOMPAÑADOS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL JARDÍN INFANTIL “VIENTOS DEL SUR” EL GOBIERNO ANUNCIA LA CONSTRUCCIÓN DEL TERCER PARQUE URBANO EN LA POBLACIÓN RAÚL SILVA HENRÍQUEZ

​Desde que el Presidente de la República, Gabriel Boric, anunció el Parque Urbano más grande de la región de Magallanes, en los terrenos del Exclub Hipico, la cartera de proyectos, anunciados por el Gobierno en Magallanes no ha parado. Y es que el objetivo es dejar como legado de Gobierno una red de parques que recupere aquellos terrenos y/o sectores que hoy están en abandono.



Y siguiendo esta línea, el Gobierno esta vez quiso integrar la participación de niñas y niños, para que también sean protagonistas de esta iniciativa. Es por ello que esta tarde, autoridades regionales se reunieron con la comunidad educativa del Jardín Infantil de Integra “Vientos del Sur”, además de vecinos de la población Raúl Silva Henríquez y representantes de Senama, para presentar un nuevo proyecto de Parque Urbano para la ciudad de Punta Arenas.



El encargado de presentar el proyecto fue el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, quien explicó que la Dirección de Obras Hidráulicas ejecutará el mejoramiento del Canal en el sector entre las calles Hornillas y Manantiales y entre Avda. Frei y la calle Mario Maynard de Villa Split. Estas obras corresponden a una intervención de todo el Canal entre Hornillas y Manantiales en su cauce existente, construyendo una zona de regulación o Parque inundable, además de todas las obras anexas que involucrará el parque urbano para recuperar el sector, con una intervención aproximada de 13.450 m2.



Añadió el Seremi del MOP que el parque considerará obras como empedrados, muros de hormigón, aceras y veredas, obras de iluminación, áreas verdes con plantación de árboles, arbustos y plantación de césped en algunas zonas, además de zonas de juegos infantiles y zonas para ejercicio, entre otras áreas que se podrán utilizar para la recreación y cultura del barrio y de nuestra comunidad.



Así también sostuvo que el parque en su diseño será un área de regulación del cauce que se mantendrá con agua en su interior y que permitirá reducir el riesgo de inundaciones aguas abajo, además el sector inundable estará revestido en su contorno por un empedrado y muros con terminación en roca, lo que dará seguridad a la estructura. También se consideran áreas verdes en toda su extensión, pasos peatonales sobre el canal, áreas de esparcimiento como pequeños anfiteatros, espacios aptos para personas con movilidad reducida, zonas de descanso con bancas de hormigón en estructuras continuas, basureros y bancas con diseños urbanos en distintas áreas, y además se considerará un área de juegos y zonas de paseo para peatones. Finalmente, toda el área será con iluminación, a través de postación ornamental y faros para camineros.



PARTICIPACIÓN DE LAS NIÑAS Y NIÑOS DEL JARDÍN INFANTIL



En la actividad de esta tarde, además de estas proyecciones realizadas por el MOP, las niñas y niños del Jardín Infantil “Vientos del Sur”, presentaron su trabajo pedagógico en torno a la iniciativa, exponiendo ante las autoridades su opinión y expectativas del proyecto, las cuales serán consideradas en la concreción de la obra, valorándose el sello pedagógico de este establecimiento educacional de “Formación Ciudadana”.



En este mismo sentido, el Delegado Presidencial Regional José Ruiz, destacó que la comunidad educativa tendrá otra importante misión para la ejecución de la obra, y que serán los propios niños y niñas los encargados de escoger el nombre del nuevo parque urbano.



“Este proyecto se enmarca en esta red de parques que anunció el Presidente de la República en su última cuenta pública y no solamente vamos a recuperar el Club Hípico sino también una red de parques, en Alfredo Lorca, en esta población y en Villa Las Nieves, y nos encontramos aquí porque queremos que sean procesos participativos, y la verdad nos encontramos con una hermosa sorpresa de que los niños y la niñas de jardín recorrieron el futuro parque, el terreno sucio como bien lo describieron y se empezaron a imaginar qué es lo que desean, nosotros hicimos una imagen objetivo y el seremi de Obras Públicas ya sabe tiene tarea para la casa, porque esta maqueta se va a ir modificando con esas propias ideas que nacieron de los niños y niñas, porque hay que escuchar a las infancias porque tiene grandes ideas e ideas bien inclusivas”, destacó el Delegado Presidencial José Ruiz.



La autoridad de Gobierno, agregó que “a mí me llamó la atención particularmente una frase de un niño de 3 años que dijo que también hayan juegos para adultos, o sea no solamente juegos para las niñas y niños. Entonces ellos también están pensando en otras generaciones y eso la verdad hay que resaltarlo, Nosotros muchas veces en esta sociedad tan autocentrista solamente piensa individualmente, y no en otras generaciones, y la verdad va a ser un trabajo participativo y estas son las obras que esperamos que comiencen pronto, se está trabajando para ello y para que se haga la licitación este año, porque queremos dejarlo listo en nuestro período de Gobierno”, concluyó.



Por su parte, el Seremi de Gobierno Andro Mimica, destacó que “para nosotros como Gobierno del Presidente Gabriel Boric es un día especial. Éste como decía el Delegado, es el tercer parque que estamos anunciando en nuestra comuna de Punta Arenas, además del Club Hípico. Pero este parque tiene un componente que es para los niños y con los niños, no solamente estamos haciendo una infraestructura pública de calidad, si no que estamos desarrollando el parque de los sueños de los mismos niños que ocupan estos espacios públicos. Donde ayer había un sito eriazo con basura y que podía provocar también sensaciones de inseguridad, nosotros lo vamos a entregar bajo nuestro Gobierno como un lugar seguro para las familias para que podamos reunirnos con los adultos mayores, para que los niños lo puedan disfrutar, para que sean los hombres y las mujeres que estos espacios públicos los hagan propio”, destacó.



Agregó Mimica que: “Esto es parte del corazón de nuestro Gobierno y lo hemos dicho en innumerables ocasiones, no solamente es construir, esto se construye con sentido y se construye como una forma de poder mejorar la calidad de vida de cada una de la vecinas y vecinos, y en eso nos vamos a encontrar durante los próximos meses, este es el tercer parque, y estaremos el día sábado anunciando un cuarto parque y estamos trabajando para poder llegar a otros sectores de la comuna de Punta Arenas y a otras provincias de la Región de Magallanes”.



El seremi de Educación, Valentín Aguilera, manifestó que no es coincidencia que la actividad se haya realizado en ese establecimiento: “Hoy estamos en el Jardín Infantil Vientos del Sur que tiene un sello muy importante de Formación Ciudadana, y hoy lo hemos visto, a propósito de las opiniones, de las propuestas del liderazgo que han tenido para manifestar sus ideas”, destacó.

Finalmente, el Director Regional de Integra, Alan Carrasco, se refirió a la misión del establecimiento educacional de escoger el nombre del parque urbano, sosteniendo que: “Esa es una gran tarea que nos acaba de entregar el Delegado Presidencial, y que nos desafía a encontrar un nombre que nos identifique a toda la comunidad, al entorno, a los niños, que permita visibilizar a la primera infancia desde este protagonismo activo, no sólo quedándonos con lo que los adultos creemos es el mejor nombre. Nos llevamos esa tarea y el compromiso de trabajarlo con toda la comunidad”.