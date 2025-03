AGUAS CLARAS DE HUELQUÉN IMPULSA CONVENIO DE COOPERACIÓN CON CRIADORES DE MAGALLANES

Aguas Claras de Huelquén, propiedad de Herman Chadwick, impulsa un convenio de cooperación con la Asociación de Criadores de Magallanes que busca compartir el éxito y el conocimiento acumulado por su criadero para fortalecer la crianza del Caballo Chileno en una de las zonas más extremas del país.

Con una visión que va más allá del ámbito competitivo, anunció una iniciativa que busca tender puentes entre la zona central y las regiones aisladas de Chile. "Cuando uno tiene un criadero al que le ha ido como le ha ido a Aguas Claras, y que tiene una visión, sabe para dónde va, tiene el deber de compartirla y de ayudar al resto", afirmó a CaballoyRodeo.cl.

"Tomando como base eso nos acercamos al presidente de la Asociación Magallanes -Jorge Beattie- y él lo transmitió a sus integrantes, con la misión de buscar que Aguas Claras les dé un soporte técnico y un soporte genético a la crianza. Para eso es importante hacer charlas durante el año, tanto sobre cómo se prepara un caballo para una exposición, cómo seleccionamos nuestras yeguas, cómo criamos nuestros potrillos, cómo hacemos los destetes, cómo hacemos la amansa... en fin, todo lo que lleva esto", continuó.

"Lo primero es ver en qué estado está Magallanes, qué caballos tienen, cuál es su parque de yeguas, qué sangres tienen, ya que el estar aislados o tan lejos tiene un atractivo, que tienen muchas veces sangres que en la zona central no existen o que se han ido perdiendo. Entonces, hay que ayudarlos a hacer ese levantamiento y ver si nuestros potros, o potros de gente que uno conozca, o nuestras yeguas, les sirven y cómo poder potenciar eso", dijo.

"No olvidemos que la zona extrema de Magallanes es con vientos de 90 kilómetros por hora, es con nieve, con frío, con todas las adversidades del mundo, pero es gente muy cálida y que tiene muchas ganas de hacer cosas. Entonces, eso es lo que quiere hacer Aguas Claras, tomar esas ganas de hacer cosas, mezlaca con esa lejanía, es que Aguas Claras quiere dar un soporte, colaborar y nutrirse, no solo de la experiencia de ir a ayudarlos, sino también de qué consejos, qué visión tienen ellos acerca de la crianza y poder también sumarlos a nuestro criadero", valoró.

El criadero planea enviar a Francisco Rojas una o dos veces al año para trabajar directamente con los criadores locales. "La idea es que él vaya, pero también que ellos nos manden la información para analizar sus yeguas, ayudarlos a organizar una exposición, todo lo que hemos ido tomando como conocimiento en estos años".

"Más que apadrinamiento, es una cooperación. Nosotros creemos que tenemos mucho que enseñar, pero tenemos mucho que aprender también. Esto es potenciarse, es un win-to-win, no solo una cosa de Aguas Claras a Magallanes, queremos que sea recíproco, y creo que la responsabilidad de los criaderos que estamos más nutridos, de la zona sur, de la zona centro sur de Chile o central, es un poco compartir con la gente que no tiene acceso a todo esto. Y eso lo vemos como una responsabilidad social de Aguas Claras, de querer compartir lo que hemos ido formando y no atesorarlo como algo solo de nosotros", señaló.

En esa línea apuntó que "nosotros estamos por fomentar el Caballo Chileno, porque llegue a todos los rincones de Chile, ese es el norte de Aguas Claras, mejorar la crianza, el mejorar morfológicamente y genéticamente nuestro caballo y tenemos que ser coherentes con eso, por eso el elegir las zonas extremas. Partimos con algo muy difícil, pero creemos que son los que están más solos".

"A lo mejor otros criaderos lo podrían hacer con asociaciones de comunas rurales con menos recursos, con criaderos chicos... hay un montón de criadores y uno ve en las exposiciones que están ávidos de esto. Nosotros tomamos como que hay que mejorar el estándar, el estándar de competencia, el estándar de exposición, el estándar morfológico, genético, y la única manera es apoyándonos entre todos. No estar aislados cada uno en su criadero y ver qué caballos fabrica cada uno para su propio gusto", dijo.

"Si estamos con la internacionalización del caballo chileno, si queremos ir a otros países, tenemos que mostrar un caballo que sea coherente de Arica a Punta Arenas, tiene que haber un relato, un tipo de caballo que hable por sí mismo, no solamente el de una foto diciendo que este es el Estándar, hay que verlo físicamente", subrayó, para cerrar puntualizando que "la idea es ir un paso más allá del Banco de Potros, es ir a ver qué genética tienen allá y en base a eso, ayudar".

Autor: Rodrigo Crooker Sáez

Fuente: caballoyrodeo.cl

