BANCO ESTADO Y SECRETARIA GENERAL DE GOBIERNO FORTALECEN LA EDUCACIÓN FINANCIERA DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DE MAGALLANES

​Gran interés causó el encuentro territorial que el Banco Estado tuvo con las Organizaciones Sociales de Punta Arenas, realizado esta mañana en la Secreduc, y organizado por la Secretaria Regional Ministerial de Gobierno y dicha entidad financiera. Participaron cerca de setenta dirigentes de diversas agrupaciones, sociales, culturales, deportivas, territoriales, adultos mayores, entre otros.



El seremi de Gobierno, Andro Mimica, reconoció la necesidad de estos conocimientos para que las organizaciones se nutran de mejores herramientas de gestión. Además, el vocero explicó el contexto de dicho encuentro que se enmarca en un convenio de colaboración entre Banco Estado y Ministerio Secretaría General de Gobierno.



“Sin duda para nosotros como Gobierno el tejido social es preponderante para el desarrollo de las políticas públicas, y en esta oportunidad, en una alianza estratégica entre la División de Organizaciones Sociales de nuestra seremi y el Banco Estado, estamos realizando una escuela para dirigentes, en educación financiera. Esto es la coordinación que tiene hoy día el Estado, que se pone en beneficio para las y los dirigentes, y que finalmente se traduce en un mejor bienestar para sus vecinos y vecinas”, sostuvo el seremi de

Gobierno.



Carol Braun, Subgerente de la banca institucional de Banco Estado, explicó: “En conjunto con la División de Organizaciones Sociales local, de la Región de Magallanes, estamos organizando esto encuentros territoriales con dirigentes de la sociedad civil, de distinta gama, que tiene nuestra sociedad civil organizada. La idea es entregar contenido de educación financiera para los dirigentes y al mismo tiempo alfabetización digital que va entregar la Secretaria General de Gobierno. Además de hacer un proceso conjunto de escucha activa para entender y conocer en detalle las dificultades y problemáticas que tienen las dirigencias en el uso y el acercamiento del sistema financiero”, aseguró la representante del Banco Estado que llegó desde Santiago a realizar la charla.



Tamara Andrade, fundadora del Club Deportivo Huracán, con más de 30 años de existencia, opinó: “Es muy bueno porque por ejemplo recién me acabo de enterar del tema de postular a tarjetas para las organizaciones sociales, algo que nosotros no teníamos conocimiento. Todavía estábamos con el tema antiguo de ir con la libreta, hacer fila e ir a retirar por caja.



Tamara agregó: “Esperamos lograr pronto hacer ese trámite porque realmente es necesario porque no siempre tenemos el tiempo, entonces es una facilidad para nosotros poder ir directamente al cajero para obtener nuestros dinero o revisar nuestras cuentas por internet. Además de que nos enteramos de una línea telefónica para preguntar cualquier duda que tengamos”



Fernando Adones, de la Junta de Vecinos N 12 “Independiente”, y secretario de la Unión Comunal Punta Arenas, sostuvo: “Esto es muy bueno para todas las organizaciones y directivas. Hay mucha gente que aprenderá por ejemplo como usar su libreta de ahorro, su chequera electrónica, sus tarjetas. Además con el tema de la seguridad, aprendimos que no hay que utilizar el wife de uso comunitario, hay que cuidarse, prevenir y trabajar desde un lugar particular, ya sea la junta de vecinos, el club del adulto mayor, el lugar que sea, pero que sea particular, para que nadie te pueda sacar una clave. Hay que actualizarse, y uno tiene que ir avanzando también”.



Mañana martes 11 de septiembre la cita con los dirigentes y dirigentas es en Natales, y en octubre durante la celebración del Mes del adulto mayor, se realizarán nuevas charlas con este grupo etario y en esta temática.