CADEM: 20% VOTARÍA POR INDEPENDIENTES, SUPERIOR A APOYO DE CANDIDATOS DE CUALQUIER PARTIDO

​Según la más reciente edición de la encuesta Plaza Pública Cadem, el 20% de los chilenos prefiere votar por candidatos independientes, superior al 17% marcado por quienes votarían por uno del Partido Republicano; 14% por uno del PS, PPD o DC; 10% de la UDI, RN o Evópoli; 7% del PC; 5% del Frente Amplio; 3% del Partido Social Cristiano; 2% del PDG y 2% de Demócratas-Amarillos. En tanto, un 15% no sabe o no responde.



Asimismo, la medición registró que, en octubre, un 36% votaría por un candidato que apoye al gobierno del presidente Gabriel Boric y el 51% por uno de oposición, mientras que el 13% no sabe o no responde.

En este contexto, el 54% declara que decidida o probablemente votaría por un candidato apoyado por la alcaldesa Evelyn Matthei, 51% por uno apoyado por la expresidenta Michelle Bachelet y 37% por aquellos respaldados por el presidente Gabriel Boric y el exdiputado José Antonio Kast.



Por otro lado, y respecto a la obligatoriedad del voto, el 84% (-2pts) declara que tiene totalmente decidido ir a sufragar, resultado que no varía considerando la multa de 33 mil pesos.



Aprobación al Gobierno



En la tercera semana de agosto, 37% aprueba y 56% (+1pto) desaprueba la gestión del Presidente Boric, sin cambios significativos.



En cuanto al gabinete, el ministro mejor evaluado sigue siendo Jaime Pizarro (Deporte, 77%, +1pto), mientras que Nicolás Cataldo (Educación, 40%) y Nicolás Grau (Economía, 39%) son los peor evaluados. Cadem destaca especialmente el aumento de 6 puntos en la aprobación de Carolina Tohá (Interior, 48%) y la caída significativa de 9 puntos de Mario Marcel (Hacienda, 51%).



Finalmente, Tohá es considerada la ministra más influyente del gabinete (28%), seguida de cerca por Camila Vallejo (Segegob, 26%) y Mario Marcel (19%).



Fuente: biobiochile.cl