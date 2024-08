CANDIDATO A GOBERNADOR POR MAGALLANES RIQUELME DUCCI Y SU CRITICA A EPA AUSTRAL: "TENEMOS TARIFAS ALTAS Y NO TENEMOS UN PUERTO EN MAGALLANES"

​Esta mañana, Alejandro Riquelme Ducci, candidato a Gobernador Regional por Magallanes del Partido Republicano, participó en el programa "Buenos días región" de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortéz. Durante la entrevista, Riquelme expresó su preocupación por la gestión del actual Gobierno Regional, encabezado por Jorge Flies, señalando que las recientes iniciativas aprobadas por el Consejo Regional no responden a las necesidades más urgentes de la ciudadanía. Riquelme criticó que los proyectos aprobados en la región son "puros proyectos pequeñitos" que, según él, no abordan problemas fundamentales como la vivienda, la salud y la seguridad. También cuestionó los avances en obras como el CESFAM 18 de septiembre en Punta Arenas, el gimnasio Zavattaro en Porvenir y la restauración de la Primera Compañía de Bomberos, argumentando que estos corresponden a gestiones anteriores y no a la administración actual. Sobre la Empresa Portuaria Austral (EPA), Riquelme fue enfático al denunciar las altas tarifas y la falta de un puerto en Magallanes, lo que según él, afecta gravemente el desarrollo de la región. El candidato también abordó la crisis financiera de la Universidad de Magallanes (UMAG), acusando al rector Maripani y a la administración de Flies de convertir la institución en una "agencia de empleos de la izquierda". Riquelme advirtió que la UMAG podría enfrentar despidos masivos debido a una deuda cercana a los 12 mil millones de pesos y criticó la falta de impacto en investigación que beneficie a los magallánicos. Finalmente, en relación al reciente convenio entre el Gobierno Regional y el Hospital Clínico para reducir listas de espera, Riquelme afirmó que "este GORE no ha hecho nada" significativo en esta materia, subrayando la necesidad de una gestión más efectiva para resolver los problemas reales de la región.



Puedes ver la entrevista aquí:







​