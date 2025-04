NO ES CHANTAJE, ES DIGNIDAD: COLEGIO DE PROFESORES DE MAGALLANES RESPONDE A LAS DECLARACIONES DEL MINISTRO CATALDO

​Las recientes declaraciones del Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, demuestran no solo una falta de respeto hacia el Profesorado, sino también una alarmante falta de autocrítica sobre el rol que el propio gobierno ha jugado en esta crisis. Señalar que la movilización Docente es un "chantaje" y que "pone al niño como rehén" es una burda estrategia para desviar la atención de la verdadera causa del conflicto: el abandono y la precarización sistemática de la Educación Pública.



Si alguien ha tomado como rehén a los estudiantes, es el propio Estado, que durante décadas ha ignorado las demandas del magisterio, permitiendo escuelas sin infraestructura adecuada, falta de recursos pedagógicos y condiciones laborales indignas para quienes tienen la responsabilidad de formar a las futuras generaciones.



Lo que el Ministro Cataldo intenta disfrazar de chantaje, en realidad, es la única herramienta legítima que nos queda frente a la sordera del gobierno: la movilización. Los Profesores no paralizamos por capricho, sino porque hemos agotado todas las instancias de diálogo y seguimos recibiendo promesas vacías. Exigir condiciones dignas para enseñar no es una extorsión; es una necesidad urgente.



El Ministro dice que la demanda Docente "no puede ser resuelta", pero entonces, ¿para qué está el Ministerio de Educación? ¿Para administrar la crisis en lugar de solucionarla? Si el gobierno no tiene la voluntad de atender las urgencias de la Educación Pública, entonces es su responsabilidad, y no la del Profesorado, que los niños y niñas sufran las consecuencias de su inacción.



Señor Ministro, si realmente le preocupa el bienestar de los estudiantes, deje de atacar a quienes los educan y comience a trabajar en soluciones reales. Mientras tanto, seguiremos movilizados, porque defender la Educación Pública no es chantaje: es un acto de justicia y dignidad.

Directorio Regional Colegio de Profesoras y Profesores de Magallanes