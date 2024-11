COMPETENCIA REGIONAL DE ESGRIMA FAMILIAR EN PUNTA ARENAS

Con motivo de incentivar la realización de actividad deportiva, el Club Esgrima Punta Arenas realiza todo los años un torneo familiar, donde los socios con sus deportistas pueden participar y este 2024 no fue la excepción, con fecha 09NOV2024 en dependencias del Gimnasio Fiscal, se materializo la competencia, donde los competidores deben formar equipos "madre, padre, apoderados con sus hijas e hijos", donde el club les facilita a todos la implementación necesaria y brinda la oportunidad de que los familiares que muchas veces o siempre están haciendo barra a sus competidores, les dan consejos y animan en el público, en esta oportunidad ellos son los protagonistas, de esa forma sienten en 1ra persona lo que es ser un esgrimista, generando el club la experiencia de conocer lo difícil que puede llegar a ser combatir con un oponente que te quiere ganar y desde fuera se ve muy fácil, pero no lo es, eso da un mejor entendimiento a los padres respecto como se desempeñan sus hijos en las competencias, entienden que desde la perspectiva del público no hay comparación entre verlo y realizarlo, comprendiendo la dificultad que existe.

Fue una oportunidad en que disfrutaron de un deporte olímpico, siguiendo las estrictas reglas técnicas como las de arbitraje pero en forma más distendida, en un grato ambiente de amistad que rodeó esta competencia en familia.

El torneo se realizó en 2 categorías, 1ro. Familia con esgrimista infantil y 2do Familia con esgrimita "Promesas Chile".

Los participantes en la categoría "Familia equipo infantil" fueron:

Isidora Guerrero con Yenny Muñoz

Franco Guerrero con Manuel Guerrero

Oscar Muñoz con Natasha Alarcón y Oscar Muñoz

Pedro Vivar con Karina Sanhueza

Agustín Vidal con Miriam Chacano y Luis Vidal

Aylin Herrera con Johana Marambio

Bruno Rodríguez con Alejandro Chávez

Amber Brandt con Wilibando Brandt

Catalina Gallardo con Cristian Gallardo

Ámbar Núñez con Johana González

Los participantes en la categoría "Familia equipo Promesas Chile" fueron:

Rafael Andrade con Catalina Pérez

Roció Espinoza con Sandra Peña

Monserrat Quezada con Viviana Briones

Isabel Gallardo con Cristian Gallardo

Martin Soto con Cristian Soto

Alejandra Morales con Juan de Dios Morales

Jade Núñez con Johana González

Como Club Esgrima Punta Arenas, no enorgullecemos del gran equipo que forman los socios, familias y deportistas, ya que todos disfrutan de la disciplina de la esgrima olímpica, por eso el club se esfuerza por generar las instancias, dar las facilidades y contar con el equipamiento que permita justamente integrar a todos quienes quieran practicar primero en forma recreativa y después es elección personal si desean hacerlo en forma competitiva.

Este año 2024 en lo competitivo ha sido un año muy bueno, ya que el calendario de competencias oficiales de la Federación Chilena de Esgrima está cerrado en las categorías infantiles y adultos preveteranos y veteranos 1 y 2, con el ranking nacional finalizado, evidenciándose nuevamente nuestros resultados y nos consagramos por 8vo año consecutivo como el mejor club de esgrima en la región de Magallanes y uno de los mejores a nivel nacional por lo que agradecemos el esfuerzo y dedicación hacen nuestros deportistas y sus familias.





​



​



​