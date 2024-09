DIPUTADO CARLOS BIANCHI CHELECH "SI HEMOS PELEADO PARA QUE SEA UN FERIADO TIENE QUE VER CON EL RESPETO QUE DEBEMOS SENTIR CON UN PUEBLO QUE HIZO TREMENDA HAZAÑA"

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el diputado Carlos Bianchi Chelech abordó temas clave que preocupan a la ciudadanía. En su intervención, el parlamentario destacó la importancia del feriado regional del 21 de septiembre, el cual representa un homenaje a la hazaña histórica del pueblo de la región. Bianchi subrayó: "Si hemos peleado para que sea un feriado, tiene que ver con el respeto que debemos sentir por un pueblo que hizo tremenda hazaña".Además, el diputado hizo un llamado directo al presidente Gabriel Boric para presentar una ley corta que garantice la Pensión Garantizada Universal (PGU) de 250 mil pesos. Bianchi criticó que se ignore la difícil realidad de los adultos mayores jubilados: "No puede ser que se ignore la realidad de nuestros adultos mayores".El parlamentario expresó su preocupación por un informe del Consejo Financiero Autónomo, el cual advirtió al gobierno sobre el elevado nivel de endeudamiento del PIB, señalando que, de no corregirse, en los próximos dos o tres años podría comprometerse el pago de la PGU.Por otro lado, Bianchi criticó la falta de uso de las facultades presidenciales por parte del mandatario, refiriéndose a la necesidad de impulsar proyectos de ley vía decreto. En sus palabras: "Falta gobernar, no solo administrar".Finalmente, se refirió a las reformas en materia de pensiones y tributación, sugiriendo que, si la derecha tiene aspiraciones de gobierno, le convendría apoyar estas reformas en el momento actual.



