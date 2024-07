ESTUDIANTES DE PUNTA ARENAS, NATALES, PORVENIR Y CABO DE HORNOS GANAN ETAPA DE ILUSTRACIÓN DEL CONCURSO “JÓVENES TALENTOS DE MAGALLANES, EL CONTINENTE BLANCO”

Escolares de cuatro comunas de la región -Natales, Punta Arenas, Porvenir y Cabo de Hornos- de entre 5 y 18 años se inspiraron en los cuentos ganadores de la etapa de escritura y participaron en el concurso de Fundación Teraike con cerca de 300 creativos trabajos. De las ilustraciones recibidas, el jurado eligió a 12 ganadores y 12 menciones honrosas, dos obras por cada cuento.

El jurado que eligió las obras ganadoras estuvo compuesto por Pablo Quercia, director regional del Servicio Nacional del Patrimonio; René Quinán, diseñador de INACH; Leonor Harris Moya, artista e ilustradora; Ignacia Florencia Collao Contreras, estudiante del Liceo María Auxiliadora y ganadora del concurso 2023, y Francisca Vogt, directora ejecutiva de Fundación Teraike.

En sus dos etapas, escritura e ilustración, el concurso recibió cerca de mil trabajos. “Estamos muy contentos por el alcance del certamen, que cada año llega a más rincones de la región. Este año por primera vez tenemos una ganadora de Puerto Harris en isla Dawson. El cierre anticipado de colegios por temas climáticos afectó la llegada de ilustraciones, muchísimas se quedaron en los establecimientos y no pudieron participar, pero al menos sabemos que los estudiantes se motivaron a descubrir y aprender sobre la Antártica”, comentó la directora ejecutiva de Teraike.

Las ilustraciones reconocidas se publicarán en el libro “Jóvenes talentos de Magallanes, el continente blanco” que la fundación donará a todos los establecimientos educacionales y bibliotecas públicas de la región. La edición es bilingüe con el fin de que pueda llegar también al público extranjero para que las obras de los jóvenes autores magallánicos lleguen a otros rincones de Chile y el mundo. El libro también se podrá descargar gratuitamente del sitio web de Fundación Teraike y tendrá una versión en audiolibro, con los cuentos narrados por Oscar España Burgos.

Además, los trabajos ganadores forman parte de una exposición itinerante que se presentará por primera vez en agosto en Zona Austral en el marco del Congreso Antártico que se realiza en el país, para luego presentarse en octubre en el Centro Cultural de Punta Arenas donde se inaugura para la premiación del concurso.

El objetivo del concurso “Jóvenes talentos de Magallanes” es promover el gusto por la lectura, el desarrollo de la creatividad y pensamiento crítico y el conocimiento y orgullo por la identidad regional, y este año invitó a reflexionar sobre las riquezas de la Antártica, que es parte de la región y patrimonio del planeta.

La inspiración de los ganadores

Mika Usaj de 6 años, alumna de The British School ganó con su obra para el cuento “La revolución de los fitoplancton”. “Lo que más me interesó el cuento fue investigar con mis padres sobre los fitoplancton. Me di cuenta de que son muy importantes para el planeta porque nos dan el 50% de oxígeno para que podamos respirar y me gustó que cada animal en el mundo es importante”.

De la categoría menor es también Maite Gómez, alumna de la escuela Bernardo O´Higgins de Natales quien ilustró el cuento “Andino, un pingüino de verdad”. “Lo escogí porque habla del cuidado del medioambiente y quise mostrar como los humanos estaban destruyendo la ciudad de los pingüinos y los pingüinos hicieron una obra de teatro para salvarla y cuidarla”.

“Cuando leí el cuento, la parte que más me gustó fue cuando Alejo Contreras llega a la Antártica y vio muchos pingüinos, eso quise dibujar, porque tengo un libro de aves donde aparecen todas las especies de pingüinos y ¡me encantan!”, comentó Gael Luarte quien vive junto a su familia en el faro de Cabo de Hornos e ilustró “Homenaje a Alejo Contreras”.

La categoría 8 a 11 años fue la que recibió más trabajos. Rayen Faúndez, de la escuela Pedro Pablo Lemaitre, fue una de las ganadoras con su ilustración para el cuento “Clavelina da la vuelta al mundo”. Sobre ella destacó: “La parte que me inspiró fue cuando el Gaviotín Antártico Pepe, al estar cortejando a Cuca, deja caer a Clavelina, soltándose de sus patas, luego de recorrer por muchos días el continente blanco”.

Felipe Villagrán tiene 8 años y está en tercero básico del colegio luterano de Punta Arenas. Él ilustró el cuento “La dama polar” y explicó: “Me gustó este cuento y quise representar a La Dama Polar protegiendo entre sus brazos a los animales de la Antártica”.

Josefa Torres ya ha ganado en años anteriores. En esta oportunidad, la estudiante del Colegio Puerto Natales, de esa ciudad, destacó con su obra para “El pingüino del fin del mundo, sobre la que dijo: "Me gustó y elegí este cuento porque me encantan los pingüinos. Y dibujé esta parte del cuento, porque el pingüino está muy feliz y emocionado de encontrar sus montañas y amigos".

En la categoría 12 a 14 años, Alicia González de la escuela Pedro Pablo Lemaitre ganó con su obra para “Espejismo en el hielo”. "El cuento me pareció muy original e interesante. Me llamó mucho la atención la historia. Me imaginaba cómo estaban consumidos por su imaginación y desesperación. Hace mucho que no dibujaba y este concurso me motivó a volver a intentarlo".

Maida Lausen de 14 años, alumna del Colegio Punta Arenas ganó con su representación del cuento “Realidad”. "Me inspiró la belleza y fragilidad del ecosistema antártico, así como la importancia de concientizar sobre los problemas ambientales que lo afectan. Quise transmitir la preocupación por la contaminación y la disminución de la población de pingüinos magallánicos en la región. Espero que a través de mi dibujo se genere conciencia sobre la necesidad de proteger y preservar estos ecosistemas únicos."

Del Liceo Hernando de Magallanes de Porvenir es Cony Agüero. Sobre su ilustración ganadora comentó: "Me inspiré en "La odisea familiar", que es un cuento muy profundo, ya que a pesar de vivir tan alejados en la Antártica y de pasar por distintos problemas por esa lejanía, el amor de la familia del cuento fue más grande y pudieron mantenerse unidos".

En la categoría mayor, de 15 a 18 años, Anastasia Seguel Mansilla, de 16 años, alumna del Colegio Adventista ganó con una de las dos ilustraciones que envió para “La Antártica al revés”. Sobre ella explicó: “Al momento de hacer mi pintura pensaba en hacer algo semirealista, pero que mantenga la esencia fantástica y surrealista del cuento con el fin de intentar causar un mayor impacto. Busqué que los tres animales en mi pintura tengan cierto nivel de realismo, pero se sigan viendo adorables y carismáticos, lo que se me hizo fácil, pues estos se encuentran tocando música; cosa que los hacía ver de esa forma. Fue entretenido investigar y descubrir animales antárticos que no conocía, como el cormorán y el leopardo marino”.

En tanto, Yanara Mansilla, del Liceo Luis Alberto Barrera, ganadora con su obra para el cuento “Éramos tres, regresó uno”, comento: “Me inspiré a participar en el concurso porque siempre me ha gustado dibujar y quise compartir mi talento. Me animé a participar gracias a mi profesora Andrea Torres. Estoy muy agradecida de haber ganado”

"Cuando leí el cuento "Amundsen" lo primero que me llamó la atención fue el título, ya que no había algo a lo que lo pudiera asociar. Tras investigar, me sorprendió la historia real de Roald Amundsen y su equipo, compuesto por gente con distintas habilidades, no necesariamente exploradores natos. Investigué lo más que pude de la competencia que surgió entre Amundsen y Scott, y logré entender mejor el cuento. La escena que ilustré (cuando Roald y los demás encontraron la bandera de Shackleton) fue la que más significado tuvo para mí y quise agregarle mis propios toques como dibujar a las personas reales, los perritos que los acompañaron en su travesía y también los pingüinos intrigados por un objeto que para ellos era desconocido”, destacó Denisse Pérez, del Liceo Alberto Barrera quien ganó con una obra digital que describe muy bien la carrera por la conquista del polo sur.

Resultados etapa de ilustración

Concurso Jóvenes talentos de Magallanes, el continente blanco

Ganadores

Categoría 5 a 7 años

Maite Emilia Gómez Cortés

“Andino, un pingüino de verdad”

Escuela Libertador Bernardo O´Higgins

Natales

Myka Isabella Usaj Morales

“La revolución de los fitoplancton”

The British School

Punta Arenas

Gael Andrés Luarte Tranamil

“Homenaje a Alejo Contreras”

Exámenes libres

Cabo de Hornos

Categoría 8 a 11 años

Rayén Alicia Faundez Hernández

“Clavelina da la vuelta al mundo”

Escuela Pedro Pablo Lemaitre

Punta Arenas

Josefa Rocío Torres Agüero

“El pingüino del fin del mundo”

Colegio Puerto Natales

Natales

Felipe Sebastián Villagrán Mermoud

“La dama polar”

Colegio Luterano

Punta Arenas

Categoría 12 a 14

Maida Josefina Lausen Maggio

“Realidad”

Colegio Punta Arenas

Punta Arenas

Cony Fernanda Agüero Ojeda

“La Odisea familiar”

Liceo Hernando de Magallanes

Porvenir

Alicia Laura González Barría

“Espejismo en el hielo”

Escuela Pedro Pablo Lemaitre

Punta Arenas

Categoría 15 a 18 años

Yanara Mansilla Hernández

“Éramos tres, regresó uno”

Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera

Punta Arenas

Denisse Pérez Galaz

“Amudsen”

Liceo Bicentenario Luis Alberto Barrera

Punta Arenas

Anastasia Carolina Seguel Mansilla

“La Antártica al revés”

Colegio Adventista

Punta Arenas

Menciones Honrosas

Categoría 5 a 7 años

Gael Andrés Luarte Tranamil

“Andino, un pingüino de verdad”

Exámenes libres

Cabo de Hornos

Renato Ignacio Melian Arriaza

“La revolución de los fitoplancton”

Colegio Luterano

Punta Arenas

Ignacio González Correa

“Homenaje a Alejo Contreras”

Escuela Elba Ojeda Gómez

Punta Arenas

Categoría 8 a 11 años

Camila Ignacia Díaz Oyarzo

“Clavelina de la vuelta al mundo”

Escuela Libertador Bernardo O´Higgins

Natales

Florencia Agustina Diaz Maldonado

“El pingüino del fin del mundo”

Escuela Puerto Harris

Punta Arenas

Rayén Alicia Faundez Hernández

“La dama polar”

Escuela Pedro Pablo Lemaitre

Punta Arenas

Categoría 12 a 14 años

Dhanisha Bassarmal Melwani

“Realidad”

Colegio Miguel de Cervantes

Punta Arenas

Santiago David León Chirinos

“la Odisea familiar”

Escuela República de Croacia

Punta Arenas

Sofía Josefina Luarte Tranamil

“Espejismo en el hielo”

Liceo Bicentario Luis Alberto Barrera (online)

Cabo de Hornos

Categoría 15 a 18 años

Mía Avril Prat Guzmán

“Éramos tres, regresó uno”

Colegio Miguel de Cervantes

Punta Arenas

Mía Avril Prat Guzmán

“Amudsen”

Colegio Miguel de Cervantes

Punta Arenas

Trinidad Rayen Andrade Maripillan

“La Antártica al revés”

Liceo María Auxiliadora

Punta Arenas





