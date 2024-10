FISCALÍA ABRIÓ INVESTIGACIÓN CONTRA EL SUBSECRETARIO MONSALVE POR ABUSO SEXUAL

El Ministerio Público abrió una investigación contra el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (Partido Socialista), por una denuncia por presunto abuso sexual.

La indagatoria quedó a cargo del jefe de la Fiscalía Centro Norte, Xavier Armendáriz.

De acuerdo a información publicada por La Segunda, el fiscal tomó declaración a la denunciante -una mujer mayor de edad- y también a otras personas que ya prestaron testimonio en el caso.

"Esa investigación existe y está a mi cargo", confirmó el persecutor a la prensa, sólo minutos después de que el vespertino diera a conocer esta información.

"Se trata de una investigación que está en curso, con diligencias ya cumplidas y otras en desarrollo", detalló el persecutor.

Agregó que "la posición institucional, cargo, poder, que tenga una persona, para este fiscal que habla, jamás ha sido un tema que tenga que ver con el desarrollo o resultado de una investigación".

Hasta el momento no hay información concreta sobre la denunciante, aunque se rumorea que podría ser parte del equipo de asesores de la Subsecretaría del Interior.

Monsalve, en tanto, no ha emitido declaraciones aún sobre este caso.

Sorpresa en La Moneda

El subsecretario y exdiputado, médico de profesión, está en el Gobierno de Gabriel Boric desde el principio, 11 de marzo de 2022, y es una de sus figuras mejor evaluadas: 54% de aprobación, según Cadem.

La acusación que cierne sobre Monsalve es una sorpresa para los equipos de La Moneda. "Desconozco el contenido de la denuncia. He visto brevemente la nota de La Segunda. No tengo ningún antecedente respecto del cual yo me pueda pronunciar", indicó el ministro de Justicia, Luis Cordero, a la prensa en uno de los patios del palacio.

Consultado si en este caso se podría aplicar el llamado "criterio Tohá" -principio fijado por la ministra del Interior, Carolina Tohá, que dicta que un funcionario de Gobierno tendrá que dejar su cargo si afronta una formalización-, el secretario de Estado apuntó que esa regla es una definición "general" del Ejecutivo.

PS: "En Chile no hay ni puede haber privilegio procesal alguno"

A través de una declaración pública, el PS dijo que tomó conocimiento del caso "en base a la información pública contenida en varios medios de prensa" y que "espera que la acción del Ministerio Público se realice con la mayor rigurosidad y objetividad de acuerdo a lo establecido en la ley".

"En Chile no hay ni puede haber privilegio procesal alguno", subrayó la tienda en el comunicado.

Fuente: cooperativa.cl



