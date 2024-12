GREMIOS DEL TURISMO CUESTIONAN FALTA DE COMUNICACIÓN TRAS CIERRE TEMPORAL DEL PARQUE NACIONAL PALI AIKE

Aunque la atención al público se retomará el martes 2 de enero, la medida pone en evidencia la necesidad de una comunicación más oportuna y efectiva entre las autoridades y los actores turísticos de la región.



El anuncio del cierre en plena temporada alta afecta a operadores turísticos y visitantes que, durante esta época del año, buscan aprovechar al máximo los atractivos de la Región de Magallanes. Punta Arenas, un punto estratégico para la llegada de cruceristas y turistas nacionales e internacionales, ve reducida su oferta de destinos cercanos, impactando la experiencia de quienes tienen visitas de corta duración.



“Hoy, a través de la prensa, nos enteramos del cierre del Parque Nacional Pali Aike. Si bien se trata de un cierre de solo dos días, considero fundamental que, para trabajar en conjunto como hemos intentado hacerlo durante todo el año, exista una comunicación efectiva. Esperamos que, como mínimo, CONAF informe previamente a los gremios del sector sobre este tipo de resoluciones antes de que sean comunicadas a la prensa”, comentó Claudia Torres, gerente de Austrochile.



Una opinión que comparte Adriana Aguilar, gerente de la Cámara de Turismo de Última Esperanza. “La falta de coordinación y comunicación con los gremios afecta no solo a los operadores, sino también a la experiencia del visitante. Estas decisiones, aunque temporales, generan confusión y descontento, perjudicando los esfuerzos de promoción de nuestra región como un destino de calidad. Las empresas de turismo requieren respaldar este tipo decisiones para resguardar las garantías de la operación de servicios que no podrán desarrollarse”, puntualizó.



Asimismo, Sara Adema, gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, señaló que “desde HYST hacemos un llamado a las autoridades competentes para que reconsideren esta decisión y trabajen en conjunto con los actores del sector turístico. Es fundamental que las políticas y medidas adoptadas en nuestra región estén alineadas con el objetivo de fomentar el desarrollo del turismo, generando oportunidades para los operadores locales y contribuyendo al posicionamiento de Magallanes como un destino de clase mundial”.



Los gremios del turismo reiteraron la importancia de establecer un diálogo constante con las instituciones públicas para garantizar el desarrollo ordenado del turismo en Magallanes, especialmente, en temporada alta. Esto permitirá mejorar la comunicación no solo enfrentar contingencias, sino también fortalecer la imagen de Magallanes como un destino turístico de primer nivel.