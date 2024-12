INFORME COMERCIAL: VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE SERVICIOS SUPERAN POR PRIMERA VEZ LOS US$ 2.500 MILLONES Y ENVÍOS DE BIENES CRECEN 4,7% EN 2024

La subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, destacó que el avance de las exportaciones de servicios refleja el trabajo que se está realizando para complejizar la canasta exportadora, "abriendo nuevas oportunidades para que más emprendedores y emprendedoras puedan internacionalizar sus negocios, generando más empleos y crecimiento para el país".

A noviembre de 2024, las cifras de comercio exterior muestran un positivo cierre de año para el sector: el valor de las exportaciones de servicios superaron, por primera vez la barrera de los US$ 2.500 millones; mientras que los envíos de bienes continúan creciendo y registran un avance de 4,7% en el período.

Según el adelanto del Informe Comercial Mensual elaborado por la Dirección de Estudios de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (SUBREI) -con datos del Banco Central y del Servicio Nacional de Aduanas- entre enero y noviembre las exportaciones de servicios escalaron hasta los US$ 2.518 millones, exhibiendo un alza del 18% con respecto a igual lapso del año 2023 y superando todo lo exportado en el 2023 (US$ 2.431 millones).



Frente a estas cifras, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza, destacó que el avance de las exportaciones de servicios refleja el trabajo que se está realizando para diversificar la canasta exportadora, "abriendo nuevas oportunidades para que emprendedores y emprendedoras de sectores estratégicos para la economía puedan internacionalizar sus negocios, generando más empleos y crecimiento para el país. El sector exportador es uno de los motores del desarrollo de Chile, por lo que seguiremos trabajando para diversificar nuestras relaciones económicas internacionales y que los Acuerdos Económicos-Comerciales sean un puente entre la innovación nacional y los mercados internacionales".

En total, 194 diferentes prestaciones de servicios se exportaron a lo largo del periodo, con 115 de ellos anotando alzas en sus ventas al exterior. Los mayores incrementos en los envíos los exhiben las prestaciones de mantenimiento y reparación aeronaves, Cloud Center, soporte logístico, I+D en las ciencias médicas y farmacéuticas, servicios financieros por concepto de testigos expertos, filmación de películas mediante técnicas de animación y diseño de software original.

Otros servicios con retornos al alza son procesamiento de información, marketing, reproducción y desarrollo de material madre para la generación de plantas hortofrutícolas, licenciamiento y/o arriendo de software, asesoría en ingeniería aplicada a la minería, producción de originales de programas de televisión, monitoreo remoto e investigación y desarrollo en la agronomía.

Los servicios chilenos se han dirigido a un total de 131 destinos en el mundo. Entre los mayores receptores de la oferta nacional destacan en el periodo Estados Unidos con operaciones por US$ 839 millones, seguido de Perú (US$ 436 millones) y Colombia (US$ 185 millones). En forma colectiva, estos tres mercados representan el 58% de los envíos del sector.

Otros destinos relevantes son Suiza (US$ 119 millones), México (US$ 85 millones), Reino Unido (US$ 84 millones), Argentina (US$ 72 millones), España (US$ 64 millones), Brasil (US$ 48 millones) y China (US$ 42 millones).

Exportaciones de bienes

Las exportaciones de bienes, por su parte marcaron el mejor monto para un período enero-noviembre desde que se tiene registro, escalando hasta los US$ 90.741 millones, con un alza del 4,7% frente a igual período del año 2023, crecimiento sustentado nuevamente por el récord histórico de los embarques de concentrados de cobre, manufacturas forestales, frutas frescas, maquinarias y alimentos orgánicos, entre otros.

Por sector, la minería continúa liderando con embarques por US$ 52.280 millones, reflejando un alza del 9,5% con respecto a igual período del año 2023. En este rubro, destacan los envíos de concentrados de cobre, cátodos de cobre y el oro, los que en forma colectiva compensaron el descenso anotado por los envíos de carbonato de litio en el período.

La industria forestal, en tanto, suma ventas al exterior por US$ 2.122 millones, exhibiendo un alza del 2,1%, ante mayores ventas al exterior de maderas contrachapadas, tableros MDF, perfiles y molduras, madera aserrada (blanks), tapones de corcho, camas y muebles de madera.

Al cierre del undécimo mes de 2024, los envíos de frutas frescas continúan marcando récords, con operaciones acumuladas por US$ 6.968 millones, cifra que refleja un alza del 20,3%, frente a igual período del año 2023, de la mano los crecientes retornos de kiwis, ciruelas, uvas, manzanas, peras, arándanos, limones y paltas. Las cerezas frescas iniciaron su temporada en noviembre con envíos en el mes por US$ 70 millones, exhibiendo un alza del 42% con respecto a noviembre de 2023, siendo los tres principales destinos China (US$ 55 millones), Estados Unidos (US$ 8,7 millones) y Brasil (US$ 2,1 millones).

El sector de los vinos sumó ventas al exterior por US$ 1.509 millones, con un incremento del 6,4% frente a igual período del 2023, sustentado en gran parte por el incremento de la categoría de vino embotellado. Mientras los envíos de celulosa sumaron exportaciones por US$ 2.690,2 millones, un alza del 18,9%; y los de maquinarias y equipos totalizaron US$ 1.193,4 millones, un crecimiento del 11,2% en el período.

Finalmente, las exportaciones de alimentos acumulan embarques por US$ 11.730,1 millones, marcando una leve baja del 0,9%, en comparación a igual período del año 2023, ante menores envíos de salmónidos y aceites de pescados. A pesar de lo anterior, el sector presenta importantes alzas en las exportaciones carnes, jurel congelado, aceite de oliva, pasas, mermeladas, leche condensada, leche en polvo, quesos y berries congelados, entre otros.



Comunicaciones SUBREI

