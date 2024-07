NUEVO LIBRO DE DANTE BAERISWYL DESTACA LA ARQUITECTURA PATRIMONIAL DEL PUNTA ARENAS ENTRE 1892-1935

​Esta mañana, el arquitecto Dante Baeriswyl Rada fue el invitado especial del programa “Una buena noticia” en Polar Comunicaciones, conducido por la periodista Susy Jacob. Durante la transmisión, Baeriswyl informó a la ciudadanía sobre su reciente investigación y libro titulado “Arquitectura en Punta Arenas, Primeras Edificaciones en Ladrillo 1892-1935”. La obra es una profunda exploración de las edificaciones de ladrillo que jugaron un papel crucial en la transformación de Punta Arenas de una pequeña aldea a una floreciente ciudad a orillas del estrecho de Magallanes. El libro, que consta de 362 páginas y más de 850 fotografías, se centra en 163 edificaciones patrimoniales, aportando detalles sobre planos, postales antiguas y documentos históricos que enriquecen la comprensión del patrimonio arquitectónico regional.



​Además, Baeriswyl opinó sobre el estado actual de la plaza de armas de Punta Arenas, lamentando la falta de investigación adecuada para la preservación de sus características originales. "No se investigó lo suficiente para ver la calidad de pavimentos, aquí habían muchas entradas antiguas de piedra para los carruajes y esas piedras al día de hoy están todavía en algunas entradas de algunas calles, nadie las ha visto, otras las han sacado, reemplazado con cemento. Creo que la plaza de armas tendría que haberse mantenido como era original, no haberse modificado e inventar cosas nuevas que no resultan", afirmó



Puedes ver la entrevista aquí:



