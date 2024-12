MUNICIPIO DESPIDIÓ A 31 FUNCIONARIOS DE CARABINEROS DESTINADOS A OTROS LUGARES DEL PAÍS

​Durante la mañana de hoy martes, la Municipalidad de Punta Arenas realizó una ceremonia de reconocimiento para 31 funcionarios de Carabineros que dejarán la ciudad luego de ser destinados a otros lugares del país. El solemne acto se llevó a cabo en el Centro Cultural Municipal, donde los efectivos policiales llegaron en compañía de sus familias para recibir un diploma de parte de la administración comunal, en reconocimiento a sus años de servicio al resguardo de los habitantes de la comuna.







El acto fue presidido por el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien explicó que, si bien esta es una ceremonia muy sencilla, es realizada con mucho cariño en representación de toda la comunidad. "Desde hace cinco años que comenzamos con este reconocimiento, donde le damos las gracias a los funcionarios de Carabineros que se van destinados a otros lugares del país. Creo que hemos aprendido a entender que su rol es fundamental para que nuestra sociedad esté más segura, podamos trabajar y vivir tranquilos, por lo tanto, solo nos queda darles las gracias por su servicio brindado en compañía de sus familias en nuestra comuna".





Entre los funcionarios y funcionarias homenajeadas, se encuentra la cabo primero de la Central de Comunicaciones de Carabineros, Camila Fierro, quien expresó que "fue una ceremonia muy hermosa, estoy muy agradecida de esta zona, me llevo los mejores recuerdos e incluso me cuesta un poco dejarla, uno se encariña demasiado con Magallanes", afirmó la funcionaria policial, quien añadió que "estoy muy agradecida de estos cuatro años que pasé en la región, aprendí mucho, conocí a mucha gente maravillosa y me voy feliz".





En este mismo sentido, el suboficial de Carabineros, Ramón Hidalgo, valoró la instancia organizada por la administración comunal. "Es muy emocionante que el municipio reconozca la labor de los funcionarios de Carabineros que prestamos servicio aquí en la zona", destacó el efectivo policial, quien agregó que "me voy feliz y agradecido de Punta Arenas en estos cinco años, me llevo muy bonitos recuerdos de la ciudad".





Alcalde Radonich: "Santiago no es Chile, aquí debe haber una Escuela de Formación de Carabineros"





Respecto al plan del gobierno para aumentar las plazas de formación de nuevos Carabineros en todo el país, una vez finalizada la ceremonia, el jefe comunal señaló que "tal como lo conversamos en septiembre con la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, el gobierno anunció la creación de cinco escuelas de formación y una de ellas la pedimos directamente para Punta Arenas, por eso esperamos que esto se concretice para que tengamos este lugar como lo hubo en los años 70; que es algo fundamental para formar y tener más funcionarios policiales en nuestra ciudad, pero también para la región de Aysén".





"Santiago no es Chile, la mirada que hay que tener es de complementariedad territorial, desde la Tenencia fronteriza de Visviri hasta la Antártica Chilena, por lo tanto, aquí debe haber una Escuela de Formación de Carabineros y espero que se haga pronto", remarcó el alcalde Radonich, quien agregó que "esto va a permitir que en unos años más, los jóvenes de nuestra ciudad y región tengan una mayor oferta académica, pensando en que podrán estudiar directamente en su comuna, y para también tengamos más funcionarios de Carabineros en las calles de Punta Arenas", concluyó la autoridad local.





