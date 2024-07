MUNICIPIO EXTIENDE UNA SEMANA MÁS LA ATENCIÓN PARA POSTULAR A SUBSIDIO DE GAS

Debido a las bajas temperaturas e intensas precipitaciones de nieve que se registraron en la última semana de junio, hubo una considerable baja de público para el trámite de postulación al subsidio de gas. Es por este motivo que pasado este mediodía, el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, informó que las atenciones para este proceso se extenderán por una semana más desde este lunes 8 hasta el viernes 12 julio, en un horario de 8:30 a 13:00 horas, en las instalaciones de la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco), ubicada en Av. Independencia 830.







"Producto del mal clima hubo una baja considerable en la última semana de junio, es por esto que el pasado lunes le pedimos a la Delegación Regional que aumente en una semana más el plazo para postular a este subsidio porque hubo muchas personas que no pudieron trasladarse hasta las oficinas por las condiciones climáticas, y esta solicitud fue aceptada", explicó la autoridad comunal, quien añadió que "a partir de este lunes hasta el viernes, vamos a estar en Dideco (Av. Independencia 830), recibiendo a las personas que quedaron rezagadas y no pudieron postular a este subsidio que es fundamental, sobre todo, en este último invierno que, según nos informaron, fue el junio más fríos de los últimos 60 años".







En este mismo sentido, Jessica Castillo, directora de Dideco, detalló que "quienes pueden postular son pensionados, personas en situación de discapacidad y cuidadores, que para el trámite de postulación deben presentar su cédula de identidad, su boleta de consumo para saber su número de medidor, el certificado de discapacidad y la credencial de cuidador en los casos que correspondan", explicó la funcionaria municipal, quien añadió que "para la atención tendremos dispuestos cuatro módulos exclusivos para este proceso de subsidio de gas".







Cabe recordar que para acceder a este beneficio se debe cumplir con poseer un medidor de gas unifamiliar de uso exclusivo del postulante y su grupo familiar acreditado en el RSH; encontrarse dentro de los tramos del RSH de hasta un 60% de menores ingresos o mayor de vulnerabilidad social; ocupar de forma permanente la vivienda; percibir recursos económicos de 1 a 2 personas que no supere el monto de $428.592 per cápita y de 3 o más que no superen el ingreso per cápita de $214.296; y contar con credencial de cuidador inscrita en el Registro Social de Hogares (RSH).





​