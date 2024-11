CON PREMIACIÓN A LAS EMPRESAS DESTACADAS DEL AÑO SE DIO INICIO A LA SEMANA DE LAS MIPYMES Y COOPERATIVAS 2024

​Con una actividad encabezada por el Presidente Gabriel Boric, desde la Estación Mapocho de Santiago se dio inicio a la Semana de las MiPymes y Cooperativas 2024, iniciativa que busca destacar la labor de las micro, pequeñas y medianas empresas y las cooperativas en el país.



El lanzamiento se realizó en el marco de una feria de empresas de menor tamaño organizada por Sercotec, evento que reunió a más de 750 asistentes que pudieron visitar los 56 stands de mipymes y cooperativas instalados en el recinto, además de participar en ruedas de negocio que conectaron a empresas asesoradas por los Centros de Desarrollo de Negocios Sercotec con grandes compradores de industrias estratégicas y con el Mercado Público, con miras a promover la creación de cadenas cortas de valor.



"Queremos reafirmar nuestro férreo apoyo a este sector e invitarlos a seguir trabajando unidos porque, como dice el lema de este encuentro, ustedes, pequeños y pequeñas emprendedores, las cooperativas durante tanto tiempo alejadas de las prioridades del Gobierno y hoy en el centro de la preocupación del Ministerio de Economía, son la red que impulsa a Chile" señaló el Presidente Gabriel Boric en la ceremonia inaugural de la actividad.



La inauguración contó con la presencia del ministro de Economía, Fomento y Turismo, Nicolás Grau; el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela; la subsecretaria de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Javiera Petersen; la gerenta general de Sercotec, María José Becerra; autoridades de Gobierno; parlamentarios, y equipos diplomáticos, junto a empresarios y empresarias de diversas regiones del país.



Durante la actividad se certificó a los proyectos empresariales que obtuvieron los mejores puntajes en convocatorias de fomento de Sercotec de este año; y se dieron a conocer las 16 empresas y cooperativas destacadas del año que fueron elegidas tras un arduo proceso de evaluación nacional entre los beneficiarios y beneficiarias de Sercotec.



“Estamos muy contentos de haber podido galardonar a 16 empresas que son un ejemplo para cada región de nuestro país. Son empresarios y empresarias que, con esfuerzo y con el aporte y apoyo de la red de fomento productivo en Chile, han logrado efectivamente dar un avance no solo para sus vidas, sino que para el desarrollo económico local, regional y nacional”, señaló la gerenta general de Sercotec, María José Becerra Moro, quien añadió sobre el evento que “este encuentro tan importante con el que damos inicio a la Semana de las Mipymes y Cooperativas nos permite tomarle la mano a esos empresarios y empresarias para que puedan crecer y aumentar su productividad, abrir mercados, hacer encadenamientos productivos con la gran industria y generar mejores posibilidades para sus negocios”.



Una de las galardonadas fue la Cooperativa Floricultoras de Longaví, organización que reúne a 14 productoras que se dedican al cultivo y venta de flores, plantas ornamentales, semillas, árboles nativos y abonos, las que a través de un trabajo asociativo han fortalecido su gestión empresarial y están en camino a habilitar una sala de ventas para la agrupación. “Nos sentimos honradas, sorprendidas que nos reconozcan como mujeres empresarias que han batallado harto para lograr posicionarse en el mercado. Estas instancias son las que nos alimentan el corazón y nos hacen seguir adelante”, comentó Patricia Castro, presidenta de la cooperativa.



En la jornada inaugural también se reconoció a un grupo de beneficiarias del nuevo programa Capital Pioneras de Sercotec, fondo que impulsa a mujeres a crear empresas en rubros con mayor presencia masculina. Una de ellas es Miriam Urzúa, quien formó un negocio para confeccionar lavamanos de hormigón con plástico y vidrio reciclado. “Este es un rubro que desde la historia ha sido tradicionalmente masculino, y este logro representa no sólo una oportunidad, sino una gran responsabilidad para mí, ya que estoy segura que mi caminar abrirá muchas puertas a otras mujeres que hoy sienten que no pueden. Este reconocimiento me impulsa a seguir adelante con más fuerza y me motiva a trabajar más duro y a demostrar que esta inversión realmente marcará una diferencia”, dijo la empresaria en la actividad.





Las 16 destacadas



Entre las empresas y cooperativas destacadas del año se encuentran Patagonia Hecha a Mano, empresa de hilados, vestuario, indumentaria y decoración elaborados con lana de oveja magallánica que está conformada por artesanos, colaboradores y participantes de un programa de reinserción social implementado con parte de la población penal masculina en la cárcel de Punta Arenas.



En la zona norte del país fue galardonada la empresa Pisco Paitanás, cuyo pisco elaborado en el desierto de Atacama inició exportaciones a Japón; mientras que en el sector central del país fueron destacados la empresa Destilados Casablanca de la región de Valparaíso que elabora destilados clásicos e innovadores con ingredientes naturales, y la Cooperativa Hortinclusiva - Incluyete, conformada por personas en situación de discapacidad que se ha posicionado en el mercado a través de la elaboración de infusiones de hierbas.



Junto con ellos fueron reconocidas las empresas de servicios turísticos Refugio Macales de la Región de Aysén y la Cooperativa Newen Leufu de la región de La Araucanía. Y también de la zona sur del país se galardonó a la empresa Curtiembre Río Bueno, de la región de Los Ríos, que se dedica a la confección de productos 100% cuero de vacuno y cordero; y a la Cooperativa Campesina Ovinos San Juan, de la región de Los Lagos, dedicada a la producción del cordero de la raza künko.



Desde el extremo norte del país fue reconocida la empresa Taoma, de la región de Arica y Parinacota, que elabora productos de cosmética natural y jabones artesanales con diseños únicos. Por la región de Tarapacá fue galardonada Mujer Orfebre, empresa que confecciona joyería de cobre y plata hecha a mano. Y en una línea similar fue distinguida la Cooperativa Hecha a Mano Elqui, que cuenta con una amplia variedad de artesanías y productos naturales como orfebrería, vitrofusión, telar y cerámica. También por la zona norte destacó Innova Recicla, de la región de Antofagasta, que gestiona residuos domiciliarios e industriales.



El listado de empresas destacadas lo completan la Cooperativa El Arco de Pichilemu, de la región de O’Higgins, que elabora productos en base al cochayuyo; la empresa Viña Lomas de Quillón, de la región de Ñuble, que elabora vinos de cepas patrimoniales del Valle del Itata; la Cervecería Artesanal Stu, de la región del Biobío, y la Cooperativa Floricultoras de Longaví representando a la región del Maule.