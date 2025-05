PROFESORES DE MAGALLANES NO ADHIEREN AL PARO NACIONAL PERO REFUERZAN SUS DEMANDAS LOCALES

El Directorio Regional Magallanes del Colegio de Profesoras y Profesores A.G. informa que de acuerdo al llamado a Paro Nacional por los Temas de la Agenda Corta, en esta ocasión nuestra Región NO Participará, pero esto no quiere decir que las demandas Nacionales no afecten a las/los Docentes de la Región de Magallanes, todo lo contrario se suman a nuestras demandas que hemos estado haciendo visibles desde marzo 2025 que son las mejoras de las condiciones laborales y salariales, ante esto este Directorio el día de mañana Jueves 15 del presente hará entrega de una carta al Seremi de Educación don Valentín Aguilera G. y al Delegado Presidencial don José Ruiz P.

Agradecidas/o por su atención, le saludan cordialmente a Uds.,

Alicia Aguilante Vargas

Presidenta Regional Magallanes

Colegio Profesoras y Profesores A.G.

​