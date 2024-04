REBECA POLEO ES LA NUEVA PRESIDENTA DE H2 CHILE

​Directora de Proyectos de Hidrógeno de Engie, es la nueva Presidenta de la Asociación Chilena de Hidrógeno, H2 Chile, y Kimberly Sánchez, Country Head de Vestas en Chile, ha asumido como vicepresidenta en el marco de la Octava Asamblea Ordinaria de Socios donde se renovaron 5 directores para el periodo 2024-2026.



Un hecho inédito para el gremio, que ya desde el año 2022 luego de una reforma a sus estatutos estableció, que a lo menos tres integrantes de su directorio debían ser mujeres, marcando un hito al incorporar criterios de diversidad de género en el máximo órgano directivo de la asociación.



En la oportunidad, los alrededor de 140 socios -profesionales y empresas- que conforman el gremio, y quienes representan toda la cadena de valor del hidrógeno, se dieron cita para analizar el estado actual de la industria, realizar un balance del 2023 y proyectar los desafíos y principales acciones a implementar este año.



En la instancia resultaron electos además los otros directores que se integrarán durante este periodo. Se trata de Juan Andrés Camus, Director del Proyecto Energía Verde Austral, EDF Chile; Carolina Cuevas, Responsable de Innovación Acciona Energía; y Rubén Pérez, Gerente General Inner Green. Así el directorio quedó conformado por 5 mujeres y 5 hombres.

El encuentro fue encabezado por el fundador y ahora ex presidente del directorio de H2 Chile, Hans Kulenkampff, y su director ejecutivo, Marcos Kulka, quienes resaltaron los importantes avances de la industria durante 2023, los que han dado pie al contexto actual en que existe una cartera de 67 proyectos públicamente anunciados en el país, de los cuales hay 8 operativos, y se espera que dentro del primer semestre de 2024 sean alrededor de 6 proyectos los que se presenten a Evaluación Ambiental.

Hans Kulenkampff, valoró los avances del país los que se han expresado en el respaldo que ha dado el Gobierno a la industria dando continuidad a la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde a través del Plan de Acción h2v 2023-2030, entre otras medidas. Sin embargo, advirtió que “Chile puede perder su competitividad si no aceleramos el tranco; países como Colombia, Brasil y Uruguay nos están pisando los talones. La diferencia la marcarán los países que logren sortear los desafíos en los próximos 2 años”. En esa línea se refirió a los múltiples desafíos que existen para habilitar esta industria en demanda doméstica, offtakers, en certeza jurídica, agilidad de permisos sectoriales y ambientales, financiamiento e inversión, infraestructura habilitante y licencia social para operar, entre otros.

El ejecutivo, enfatizó, de manera especial que esta carrera se ganará logrando acuerdos: “público privados y coordinación pública-pública. Sí somos capaces de lograr esto, en los tiempos que demanda la urgencia del cambio climático, seguiremos siendo los pioneros de la región”.



En la instancia, Kulenkampff, agradeció a los directores salientes por su compromiso y dedicación: Asunción Borrás, Juan Pablo Zúñiga, Andrea Moraga y Erwin Plett, quienes lo acompañaron desde la primera etapa de H2 Chile. En esa línea, se refirió a los logros de H2 Chile: “estamos muy satisfechos del trabajo que hemos realizado durante estos seis años. La asociación ha sido clave para acelerar la adopción del hidrógeno renovable y sus derivados en nuestra sociedad, aportando información crítica para acelerar la industria. Nuestro gremio se ha posicionado por dar legitimidad a la industria, por su alta representatividad. Hoy somos un interlocutor válido con el sector público a nivel central y regional. Además, somos un referente Latinoamericano y un actor constante en distintas alianzas internacionales que permiten el posicionamiento de Chile en el escenario global”.



En relación a la elección de Rebeca Poleo y Kimberly Sánchez como nuevas líderes del gremio, tuvo palabras de elogio y respaldo para ambas profesionales: "conozco a ambas desde hace más de 5 años, y sé que tienen todas las capacidades para continuar liderando H2 Chile en sus distintos ejes de trabajo, ambas se complementarán muy bien", aseveró.









Agenda de trabajo de las nuevas líderes



La nueva Presidenta, Rebeca Poleo, y Vicepresidenta, Kimberly Sánchez, expresaron su deseo de consolidar los logros alcanzados a la fecha por H2 Chile, además de impulsar la implementación del Plan de Acción de Hidrógeno Verde 2023 – 2030 y promover cambios que faciliten el acceso a financiamiento y la agilización de trámites, todo con el objetivo de fortalecer la industria del hidrógeno renovable en Chile y mantener su competitividad a nivel internacional. Lo anterior -dijeron- alineado con las necesidades de los socios y socias del gremio.



Respecto a lo que será su agenda de trabajo, Rebeca Poleo, señaló que entre sus principales acciones destacan “impulsar y promover desde el gremio, cambios en la administración de los facilities financieros anunciados en Chile, pero que no están siendo aprovechados para agilizar el desarrollo de la industria ni para acortar la brecha entre offtakers y productores”.



La ejecutiva agregó, que “se necesitan instrumentos concretos de financiamiento y/o subsidios para proyectos de gran escala que tengan un impacto real en el precio del producto final, como el hidrógeno verde o sus derivados”. Por último, enfatizó que “es crucial colaborar con el Estado y abogar por cambios legislativos que faciliten la implementación de proyectos que impulsen la cadena de producción”.



Finalmente, el director ejecutivo de H2 Chile, Marcos Kulka, tuvo palabras de agradecimiento para los directores salientes: “Hans Kulenkampff, en su calidad de presidente fundador, y quienes lo han acompañado en este camino, han realizado un trabajo notable. Fueron pioneros en América Latina. Se logró plasmar una visión de una nueva industria de futuro de alto potencial, clave para la transición energética, para descarbonizar nuestra economía y el planeta, con un alto valor para los territorios y sus comunidades”.



Kulka, reflexionó, además, sobre la etapa a la que llegan las nuevas líderes del gremio: “Rebeca Poleo junto a Kimberly Sánchez, llegan en un punto de inflexión crítico, donde nuestro país se juega en estos próximos años una ventana de oportunidad única. En los años que vienen, tenemos que ser capaces de sobrepasar todos los desafíos para que esta oportunidad se convierta en una realidad para Chile y su gente; para así convertirnos en un actor calve en el contexto global”.





Trayectoria

De origen venezolano Rebeca Poleo es ingeniera química, cuenta con una Maestría en Ingeniería Química de la Universidad Central de Venezuela, Diplomada en Liderazgo y Gestión de Proyectos titulada en la Pontificia Universidad Católica de Chile y certificada como Project Management Professional del Instituto PMI. Actualmente se desempeña como jefe de proyectos de hidrógeno.



Cuenta con 19 años de experiencia profesional en el área de operación, diseño y construcción de instalaciones de Petróleo y Gas en Venezuela, Chile y Bolivia. Los últimos 5 años se ha especializado en el diseño y desarrollo de proyectos de hidrógeno verde y derivados en Chile, revisora de la Guía para Solicitud de Autorización para Proyectos Especiales de Hidrógeno emitida por la SEC (2021), relatora y panelista en eventos nacionales en el contexto de la industria del hidrógeno verde, miembro fundadora en calidad de Director suplente de la Asociación de Productores de H2V de Magallanes, miembro del Comité de Ética y Compliance de H2 Chile. Ponente en SER-CAP para el curso de formación Especialización Hidrógeno Verde.



Por su parte Kimberly Sánchez, venezolana, ingeniera electricista titulada de la Universidad Rafael Urdaneta y con un MBA de la EAE Business School (España) es Country Head de Vestas en Chile desde el inicio de septiembre de 2023. Con casi 3 años en la compañía global danesa, la ejecutiva combina su posición con el puesto de Sales and Business Development Manager para América Latina, responsable por impulsar soluciones sostenibles de H2 renovable y Power-to-X.



Kimberly acumula 12 años de trayectoria profesional en los cuales ha desempeñado roles de desarrollo de negocios y gestión de proyectos, considerando el dimensionamiento de sistemas eléctricos de potencia, y aplicando principios de eficiencia energética y alta fiabilidad, electrificación de la demanda y electromovilidad para la industria energética, el sector minero, logístico, entre otros.



Acerca de H2 Chile



La Asociación Chilena del Hidrógeno, H2 Chile, fundada en 2018 como asociación sin fines de lucro. Su objetivo es acelerar la transición energética promoviendo el hidrógeno y su uso como vector energético en aplicaciones industriales, comerciales, residenciales y de movilidad. Pretende posicionar a Chile como uno de los países líderes en la producción y exportación de hidrógeno verde. Nuestros miembros provienen del sector privado, público y académico con 40 socios profesionales y más de 100 empresas líderes. Con los actuales asociados, H2 Chile puede cubrir toda la cadena de valor del hidrógeno verde.







