EN SAN GREGORIO DELEGACIÓN PRESIDENCIAL JUNTO A MOP INAUGURAN PUNTO DE POSADA PARA HELICÓPTEROS

​Un costo de $648.822.568 millones de pesos fue el total de la inversión de la construcción de un punto de posada para helicópteros, en la comuna de San Gregorio. En la instancia participó el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, General de Carabineros, Jefe de Zona, Marco Alvarado Díaz, autoridades del MOP, encabezadas por el Seremi de la cartera, José Hernández Vera, la alcaldesa de San Gregorio, Jeannette Andrade Ruiz, representantes del Municipio, Seremi de Gobierno, Andro Mimica, Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes, Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, Rodrigo Hernández, junto a integrantes de la comunidad, quienes dieron por inaugurada esta infraestructura aeroportuaria.

Se trata de una iniciativa impulsada por la Dirección de Aeropuertos del MOP, que responde a la necesidad de mejorar la infraestructura para el aterrizaje seguro de helicópteros en la región, especialmente ante operaciones de emergencia y servicios esenciales. La ubicación estratégica de Punta Delgada requería de una instalación que permitiera el acceso rápido y eficiente, lo cual es crucial para la atención médica y las operaciones de rescate​

El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, explicó que, “Este es un proyecto muy significativo, que, además de satisfacer las necesidades operativas, fortalece la conectividad de la región, facilitando el transporte aéreo y mejorando la capacidad de respuesta ante emergencias y evacuaciones aeromédicas. Por lo tanto, nos encontramos frente a un proyecto que aumenta la seguridad, y mejora la prestación de servicios esenciales a la comunidad. Esta iniciativa se enmarca en una red de puntos de posada que se están trabajando y ejecutando en la región y son parte de los 100 puntos de posada de helicópteros que se habilitarán en el gobierno del Presidente Boric, muy importante para un país como el nuestro”.

El proyecto ejecutado por Estudios Magallánicos bajo la dirección del MOP-Dirección de Aeropuertos, fue sido descrito por el Delegado Ruiz, “como un desafío que se cumplió con éxito y que permite generar seguridad y por consecuencia, mejor calidad de vida a la comunidad, sin olvidar que de esta forma, además, se potencia a la comuna de San Gregorio”.

El Seremi del MOP, José Hernández Vera, indicó que “son doce puntos de posada que se construirán aquí en la región, son plataformas de hormigón armado, característica para poder soportar el peso de las aeronaves. Cuentan con una zona de seguridad, cierres perimetrales, luces de demarcación de bordes de la zona de aterrizaje y también de catavientos, que le permiten al piloto definir la intensidad y la dirección del viento, por lo tanto, estamos entregando seguridad para las evacuaciones aeromédicas”.

“Queremos conformar una red de puntos de posada a nivel regional que nos va a permitir realizar una inversión en este periodo de alrededor de 9 mil millones de pesos en toda la infraestructura”, puntualizó el Seremi Hernández.

Un proyecto que se ha trabajado en conjunto con la Fuerza Aérea, Carabineros, Armada, Salud, Senapred, y varias entidades involucradas. Al respecto el General de Carabineros, explicó que “Históricamente la unidad aérea institucional se ha desplegado en distintos lugares cuando hay una emergencia y estos estándares de seguridad, vienen a aumentar esas capacidades. Con este equipamiento, todas esas capacidades se potencian, porque efectivamente el hecho de que tenga luces, por ejemplo, facilita también realizar eventualmente operaciones nocturnas. Y cuando estoy hablando de operaciones nocturnas no estoy hablando necesariamente en la madrugada, estoy hablando de 09:00, que aquí amanece más tarde o a las 18:00 de la tarde que oscurece más temprano”.

La alcaldesa de San Gregorio, Jeannette Andrade Ruiz, manifestó que “para nosotros es importantísimo: por años hemos tenido accidentes gravísimos en la carretera y hablo de la comuna, no de la localidad como villa. Estamos viendo el beneficio como comuna, que comienza en el kilómetro veinte y termina en Integración Austral. Entonces, si eventualmente tenemos aeroevacuaciones por situaciones gravísimas, este es el lugar ideal para dar inicio a los puntos de posada en la región”.

El Delegado José Ruiz, destacó el rol fundamental de estos puntos de posada, sobre todo en lugares donde la geografía no permite que aterricen aviones. De esta forma, celebramos este hito, porque estaremos más preparados, mejorando los tiempos de respuesta cuando hay evacuaciones aeromédicas, por ejemplo.







​



​



​



​



​

















​