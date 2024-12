SEGURIDAD, ECONOMÍA, MONSALVE Y CONGRESO: EL BALANCE DEL GOBIERNO EN 2024 SEGÚN LA VOCERA (S) ETCHEVERRY

La vocera de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, entregó este domingo un balance del 2024 en el que destacó diversos temas -como seguridad y economía- y aseguró que "nos tiene bastante satisfechos".

En conversación con CHV Noticias, la secretaria de Estado sostuvo que durante este año "hemos logrado avanzar en materia de seguridad ciudadana, de seguridad económica, de seguridad social, con algunas iniciativas que son esenciales para la ciudadanía, partiendo por seguridad pública".



"Creo que la aprobación del Ministerio de Seguridad es un hito importantísimo, que lo que hace es consolidar una forma de enfrentar los desafíos de seguridad que es distinta, y que nos permite proyectar hacia adelante los desafíos con mejores herramientas, con más recursos, con mayor coordinación", agregó.

En materia de "seguridad económica", dijo que "también tenemos buenas noticias que van de la mano de beneficios sociales importantes, como ha sido el Copago Cero". Asimismo, relató que "tuvimos buenas noticias en inteligencia artificial, y así, una serie de medidas desde las distintas carteras". Ahora bien, comentó que si tuviese que quedarse con algo en particular, es que, a su juicio, "hay mucha innovación en la forma en cómo hemos enfrentado los desafíos del país, no sólo abordándolos desde la urgencia inmediata, sino que también generando coordinaciones que antes no existían, formas y mecanismos para abordar los desafíos que son diferentes". Seguridad y las "más de 60 leyes aprobadas"

En una profundización de cada aspecto, la biministra (también es titular del Ministerio de Ciencia) resaltó en primer lugar la seguridad y enfatizó: "Cuando recibimos el Gobierno hace tres años atrás, los números, los índices de criminalidad venían al alza y de manera muy acelerada, tanto en ingresos de migrantes irregulares, número de homicidios y crímenes violentos (...) y frente a eso, entendiendo que es una primera preocupación de la ciudadanía -y por lo tanto del Gobierno-, se echó a andar una serie de medidas, muchas de ellas bien innovadoras, que hoy día nos permiten decir que somos, yo creo que sin lugar a dudas, el Gobierno que más ha hecho en materia de seguridad en los últimos años".

Etcheverry complementó con que hay "más de 60 leyes que hoy día ya están aprobadas, que lo que hacen es mejorar coordinación, entregarle mejores herramientas a las policías para la persecución del delito, aumentar y crear nuevos delitos que faltaban en nuestra regulación, que viene de la mano de presupuestos que han sido históricos". Monsalve y foco en la "transparencia" de la investigación Respecto al caso Monsalve, la autoridad expresó que "ya muchas autoridades se han referido a la materia" y esta hoy "radica en tribunales, que es el lugar donde se tienen que investigar y resolver los distintos delitos, sea cual sea la persona que los comete". "Hoy día como Gobierno estamos centrados en asegurar y monitorear, por supuesto, que esa investigación se lleve adelante con la mayor transparencia, que se lleve adelante, ojalá, con resultados lo antes posible, y que nos permita entregar certezas de que las instituciones funcionan.

Evidentemente es un tema de discusión pública, pero desde el Gobierno lo hemos abordado en distintas instancias, se ha dado transparencia y claridad respecto de los hechos, y hoy día el que las instituciones funcionen y que esto está radicado en tribunales y en la Contraloría, nos da la tranquilidad de que se va a poder resolver de la manera adecuada", manifestó. La "capacidad de negociación" del Gobierno En cuanto a los debates en el Congreso, la vocera (s) destacó que se hay "63 proyectos en materia de seguridad aprobados", lo que indicó es "la más alta en todos los gobiernos desde el retorno a la democracia".

También advirtió que, en otros ámbitos, como en materia de pensiones, "que sabemos que es una tremenda preocupación, junto con seguridad (...) estamos ahí en un proceso de negociación, en las últimas fases de esa negociación, comprometidos nosotros como Gobierno a que ese proyecto se despache durante el mes de enero y confiados, no sé si confiados es la palabra, pero esperanzados en que el Congreso también va a cumplir con ese objetivo que es común, de contar con una ley de pensiones a fines de enero". "Eso ha supuesto una capacidad de negociación de parte del Gobierno que creo que es importante resaltar. Aquí hay principios que nosotros defendemos, pero hay una voluntad de llegar a consenso en aquellas materias que son fundamentales para la ciudadanía", remarcó.



Fuente: Emol.com

