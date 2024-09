SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC CRITICÓ CAMBIOS EN LEYES DE CABOTAJE, APLICACIONES Y LLAMÓ A RESPALDAR LA SALMONICULTURA

Una visión crítica en múltiples flancos comentó el senador Alejandro Kusanovic, al ser consultado por la agenda legislativa en áreas como transportes y telecomunicaciones, salud, pesca o el debate en desarrollo por pensiones.

Un ejemplo es su opinión sobre la conectividad austral y las áreas protegidas, donde llamó a no excederse en la cantidad de superficies restringidas. “Tenemos que tener cuidado con seguir generando parques nacionales; en Aysén creo que casi el 80% es parque nacional, en Magallanes el 60%. En un tiempo más no voy a poder salir al patio porque es parque nacional”, ironizó el parlamentario magallánico en Profundidad de Campos de TV Senado.

Para Kusanovic, “está bien tener parques nacionales, pero no más de un diez, quince por ciento. No exageremos porque estamos destruyendo el desarrollo, hipotecando el desarrollo futuro de todas las generaciones”.

En esa línea, el senador espera mejoras concretas en los planes de conectividad terrestre y marítima en su región. “Tenemos que seguir avanzando; mejorar, pavimentar, porque los caminos son los que van generando desarrollo, se van explotando distintos sectores”.



CABOTAJE POR LA BORDA

“Creo que es una mala ley porque se hizo un mal diagnóstico de la situación”, dispara de entrada Alejandro Kusanovic sobre las modificaciones a la ley de cabotaje. Un ámbito naviero que conoce de cerca y donde enumera varios elementos que, a su juicio, no se están considerando en el debate que está en curso, en segundo trámite en las comisiones del Senado.

“Las leyes chilenas no son competitivas, entonces querer importar leyes de otros países, sobre todo de países que tienen beneficios tributarios, que usan banderas de conveniencia, es una competencia totalmente desleal contra la industria nacional instalada”, apuntó.



“Lo que hay que hacer acá es que sean más competitivas las leyes chilenas. No tenemos que traer buques de otros países para que naveguen acá. Acá tienen que navegar buques con bandera chilena. No hay que traer buques con banderas de Panamá, de Liberia y de otras partes que lamentablemente, usan condiciones de leyes laborales, tributarias y regulaciones casi inexistentes, que los que usan bandera chilena no pueden competir con eso”, agregó.

Desde su rol en la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones también tilda de “un pésimo proyecto, con una mala definición del problema que generó una mala solución” lo ocurrido con la ya despachada ley de aplicaciones, conocida en su momento como “ley Uber”. Para Kusanovic la forma de resolver ese entuerto era ver a las plataformas como un radiotaxi moderno y no duplicar los marcos legales.

Un debate contingente es por la reforma previsional que el Senado debe despachar en enero próximo como límite. En ese marco, el senador Alejandro Kusanovic tiene claros algunos cambios que debe contener ese texto. “Con un diez por ciento de aporte nunca vas a jubilar bien, tienes que llegar a 18, 20 por ciento”, sugiere.

“Uno de los cambios que hay que hacer es que hombres y mujeres jubilen a la misma edad (…) tenemos que cambiar el costo de administración, que sea variable en función de la rentabilidad”, añade el senador de oposición, marcando las diferencias con quienes prefieren un mayor rol del Estado en el sistema.

También cree que los diferentes tipos de ahorro simplemente deben quedar atrás. “Hay que eliminar los multifondos. Son discriminatorios, se discrimina entre la gente que tiene información y la que no tiene información. Una ley social no puede discriminar, tiene que ser igual para todos, entonces tiene que haber una sola rentabilidad”, explicó argumentando que son ese tipo de diferencias los que desencadenan resentimientos, inconformidades y molestia entre la gente.





CAMBIOS EN PENSIONES

Con tantas problemáticas por resolver en su zona y a nivel nacional, Alejandro Kusanovic acusa que “la falta de médicos es un horror, una irresponsabilidad de todos los gobiernos en no cambiar el sistema”, siendo la gran deuda el fomento a la formación, apelando a triplicar la cantidad de alumnos de medicina.

Sobre la salmonicultura en tanto, el senador magallánico expresa que Chile está perdiendo las ventajas comparativas que tiene y no estamos aprovechando “ni el 5%”. “Es el 23% del PIB regional de Magallanes. Debería ser el 70, pero todos le han puesto problemas (…) tenemos normas mucho más estrictas. Nos hemos ido para abajo (…) acá no hay ninguna contaminación”, defendió.

Otra comisión que integra Kusanovic es Vivienda, donde describe el panorama actual en Magallanes como “complicado”, con cerca de 5 mil personas a la espera en el extremo sur. “Tenemos muchas cosas que hacer, hay que ponerse las pilas y requerimos el apoyo de todo Chile”, concluyó.

Revisa la entrevista completa en TV Senado y en el canal oficial de Youtube: TV Senado Chile.





​



​