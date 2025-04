SEREMI DE SALUD Y SERNAPESCA REFUERZAN FISCALIZACIÓN EN PESCADERÍAS PREVIO A SEMANA SANTA PARA PREVENIR INTOXICACIONES POR MAREA ROJA

​A pocos días del inicio de Semana Santa, la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes, junto a Sernapesca, realizó una fiscalización en la pescadería “Poseidón” de Punta Arenas, con el objetivo de reforzar la prevención ante el fenómeno de la Marea Roja y garantizar la inocuidad de los productos del mar que consume la población.



La Seremi de Salud, Francisca Sanfuentes explicó que: “Nosotros durante todo el año como Autoridad Sanitaria y en conjunto con Sernapesca y otras instituciones realizamos fiscalizaciones a todos los locales de venta de mariscos y productos del mar en general, con el objetivo de asegurar que estén en condiciones de seguridad, de limpieza, de frescura adecuada para el consumo de las personas”.



Indicó que son alrededor de 50 locales los que se fiscalizan en toda la región y estas inspecciones, previo a las fiestas en que aumenta el consumo, se intensifican. “Hasta el momento todos los locales que han sido fiscalizados se encuentran en regla. No se han cursado sumarios sanitarios, pero aprovechamos la instancia para recordarle a toda la comunidad, a todas las familias y también a todo el comercio, que la marea roja es una realidad en nuestra región, que está presente a lo largo de todo el año y, por lo tanto, es fundamental recordar que previo al consumo debemos asegurarnos que los productos hayan sido extraídos en lugares habilitados y analizados por el laboratorio de salud pública de la Seremi”.



La Autoridad agregó que se tiene que exigir el certificado análisis y que este se encuentre visible. “Si bien nosotros en la región no tenemos casos de intoxicaciones desde el año 2011, esto no significa que la marea roja no esté presente”, recalcó.



En tanto, la Directora Regional de Sernapesca, Ximena Gallardo, manifestó que “desde el punto de vista pesquero, la primera certeza de lo que hay que tener para efecto de lo que estamos consumiendo es contar con la acreditación de origen legal, vale decir, los documentos tributarios o bien el AOL, que es el sistema de visación que tenemos como Servicio a fin de acreditar que un producto que está llegando a un consumo final es trazable, tiene un origen legal y que se garantiza para un consumo responsable y seguro”. Bajo esta perspectiva, acotó que en estas festividades, Sernapesca apoya considerablemente la fiscalización que realiza durante todo el año la institucionalidad de salud para efectos de resguardar un consumo responsable y velar por la salud.



Paulina Solar, encargada del Programa Marea Roja, sostuvo que durante estas fechas debido a la alta demanda que tienen de análisis toxicológicos de los mariscos, el laboratorio de la Seremi ampliará su horario de atención los días previos, mientras que los días viernes y sábado, se establecerá un turno de llamado.



Recalcó que “es obligatorio el análisis de los productos, que es la única forma de prevenir las intoxicaciones en la población. Recordemos que la marea roja es un fenómeno que afecta a los mariscos, que no se puede ver a simple vista. Los mariscos no cambian de olor, forma o sabor, por lo tanto, la única forma de saber que se encuentran aptos para el consumo es con el análisis. Recordar que el análisis gratuito para la comunidad y los pescadores. Se obtiene dentro del día, si es que llega temprano la muestra y si llegan en horarios de cierre, pasa para el próximo día en horario habitual”. El llamado es siempre analizar, mantener las precauciones, siempre solicitar el informe de análisis.



Durante los días previos y en la Semana Santa, los funcionarios de esta Autoridad Sanitaria en Punta Arenas como en las diversas oficinas provinciales de Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams, llevarán a cabo inspecciones en todas las pescaderías de la región. Los laboratorios de salud pública se coordinarán para dar respuesta al aumento de demanda de análisis.



La Marea Roja es un fenómeno natural presente de forma permanente en Magallanes desde los años 90, y puede provocar intoxicaciones severas, incluso la muerte, si se consumen productos contaminados sin análisis previo. En la región están presentes tres tipos de toxinas marinas: Veneno Paralizante de los Mariscos (VPM), Veneno Diarreico de los Mariscos (VDM) y Veneno Amnésico de los Mariscos (VAM). Desde 1972, se han registrado 341 casos de intoxicación por toxinas marinas en la región, con 23 fallecimientos.