58 USUARIOS NATALINOS DE PRODESAL RECIBIERON ALIMENTO PARA GANADO GRACIAS AL AUMENTO DEL APORTE MUNICIPAL

​El pasado 5 de julio, a través del Programa PRODESAL ejecutado por la Municipalidad de Natales en convenio con INDAP, se entregaron cerca de 329 sacos de alimento suplementario de uso invernal para ganado, a 58 beneficiarios de la comuna. Para este año, y gracias a la voluntad de la alcaldesa Antonieta Oyarzo junto al Concejo Municipal, se aumentó el aporte del municipio, pasando de un 53% del 2023 a un 65% de usuarios beneficiados para el 2024.



El Programa ejecutado por la Dirección de Desarrollo Local (DIDEL), tiene como objetivo asesorar técnicamente, apoyar en la postulación a proyectos y realizar actividades de mejoras sociales a 88 usuarios de Natales. Para incentivar la actividad ganadera ovina y avícola de producción de huevos, se han adquirido 227 sacos de alimento Fe patagónico ovino y 102 sacos de maíz grano y alimento para ponedoras.



Al respecto, la alcaldesa de Natales, Antonieta Oyarzo, precisó que “hemos tomado la decisión de aumentar los recursos que son parte del convenio. Quiero destacar el esfuerzo de aquellas familias que durante años han dedicado su vida al sector rural; es difícil mantenerse en la agricultura familiar campesina. Hoy sufrimos muy bajas temperaturas, nuestras condiciones climáticas siempre han sido adversas, pero eso nunca ha sido un obstáculo para nuestros agricultores, horticultores y ganaderos”.



En el caso de la actividad avícola, el beneficio permite mantener los planteles de gallinas en épocas donde la producción de huevos no logra rentabilizar el negocio. En el caso de los ovinos, el alimento llega en una época oportuna para el productor ganadero, pues debido a las condiciones climáticas extremas en invierno, el ganado no cuenta con pradera natural disponible para su abastecimiento. El apoyo suplementario de PRODESAL, ha disminuido la mortalidad de corderos, mejorando los índices productivos.



Carla Gallardo, ejecutiva integral de INDAP, mencionó que “el año pasado la alcaldesa se comprometió a aumentar el aporte municipal. Este año se incrementó a 15 millones de pesos. Así se incrementó en un 40% la compra de sacos de alimentos”.



En tanto, Maritza Vera, directora de DIDEL, agregó que “se hizo la entrega a quienes de manera autónoma pudieron retirar sus sacos. Quienes no tengan las facilidades, se las dará el municipio en una entrega en terreno junto a INDAP y personal de Maestranza”.