AS DE OROS REGRESA A ARGENTINA CON UN SHOW EXPLOSIVO EN RÍO GALLEGOS

​As de Oros se prepara para cruzar la frontera y llevar su energía única a Río Gallegos, Argentina. Este viernes 13 de septiembre, el dúo compuesto por Carlos y Ariel se presentará en Pueblo Chico, ubicado en Parque Industrial 623, junto a las bandas locales Lago Robot y Ojo al Sharky. La noche promete ser un despliegue vibrante de talento y creatividad musical.



Aunque As de Oros es conocido por ser un dúo, para este show especial contarán con la participación de dos músicos invitados. Desde Puerto Natales, el joven prodigio de la guitarra Alexis Móntes, de tan solo 19 años, se unirá al escenario para demostrar por qué es considerado una promesa en ascenso. En el bajo, el querido amigo de la banda Ítalo Freire aportará su talento, habiendo colaborado esporádicamente en los últimos shows de As de Oros.



Este cuarteto promete un espectáculo explosivo para los fanáticos argentinos, marcando el regreso de As de Oros a Río Gallegos después de la pandemia. La banda está emocionada por reencontrarse con su público argentino, que siempre los ha recibido con los brazos abiertos y una energía incomparable.



"Estamos súper contentos y ansiosos de visitar Argentina. Siempre nos llevamos una gran sorpresa con el público del territorio vecino, que disfruta mucho de nuestro show. Es como estar en un partido de fútbol con la alta barra que se sacan. Será emocionante estar en Gallegos y estamos muy agradecidos por la invitación de Albano del grupo Lago Robot, quien siempre nos ha brindado una gran ayuda en lo que respecta a la música. Es un tipo recopado, como dicen los vecinos argentinos", comenta Ariel Torres, baterista de la banda.



La invitación es a las 23:30 horas para disfrutar de una noche inolvidable junto a As de Oros, Lago Robot y Ojo al Sharky. ¡No te lo pierdas!