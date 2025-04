CCHC MAGALLANES SE REÚNE CON EL ALCALDE RADONICH PARA ABORDAR PLANIFICACIÓN URBANA Y AGENDA 2025

​La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes sostuvo una reunión con el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, en la que se abordaron diversos temas vinculados a la planificación urbana de la ciudad y los desafíos proyectados para 2025.



​Durante el encuentro, representantes del gremio de la construcción y el jefe comunal acordaron organizar una instancia informativa dirigida a las y los socios de la CChC local, con el objetivo de dar a conocer en detalle la propuesta de actualización del Plan Regulador Comunal de Punta Arenas, actualmente en fase de participación ciudadana.



​Cristóbal Bascuñán, presidente de CChC Magallanes, señaló que "si bien contamos con un Plan Regulador vigente y relativamente reciente en comparación con otras comunas del país, lamentablemente quedó obsoleto poco tiempo después de su aprobación en 2016. Además, en los últimos años ha sido restringido por normativas específicas, como la Ley de Humedales".



​"El plan regulador actualmente vigente ha sido un freno para el desarrollo de nuestros sectores", señaló el alcalde Radonich. "Varios proyectos se perdieron, como el Terminal Rodoviario o el Edificio de la PDI, por un mal plano regulador y por una interpretación que después cambió la realidad del juego. A pesar de todos los intentos no pudimos superarlo", explicó.



​Radonich subrayó la importancia de que los socios del gremio participen activamente en la planificación urbana: "Es importante que los socios de la Cámara participen activamente de lo que estamos pensando, que incluye también lo que vamos a hacer con Agua Fresca, con el lado norte de nuestra ciudad, y la voluntad de la municipalidad de extender nuestra área urbana. Esto permitirá que el esfuerzo del Estado en dotar de servicios se enfoque adecuadamente y tengamos reglas claras para el desarrollo futuro".



​En la misma línea, se informó que próximamente el nuevo director de la Secretaría Comunal de Planificación (Secplan), Cristian Barría, expondrá ante las y los socios de la Cámara la cartera de proyectos municipales contemplada para el año 2025, junto con el estado de avance de cada iniciativa.



​"Hoy el Municipio no solo ejecuta obras con presupuesto propio, sino que también complementa proyectos financiados por el FNDR. Por eso, solicitamos conocer en detalle estas iniciativas, incluyendo plazos, tipos de contratos y montos involucrados", agregó Bascuñán.



​En este sentido, el alcalde Radonich también adelantó que "este año vamos a presentar al menos 24 iniciativas al Gobierno Regional, con un monto importante de recursos, incluyendo el Polideportivo. También tenemos proyectos que están hoy para ser votados directamente, si es que hay voluntad del gobernador, por varios miles de millones de pesos. Desde veredas, seguimos con el plan de las áreas verdes, los miradores de Cerro de la Cruz, y el soterramiento de Calle Bories, entre Sarmiento y Colón. Son iniciativas fundamentales para mejorar el estándar urbano de toda nuestra comuna".



​El presidente del gremio de la construcción enfatizó que contar con información clara y oportuna sobre los proyectos públicos no solo mejora la planificación de las empresas del rubro, sino que también permite generar sinergias con el sector privado para optimizar tiempos, recursos y resultados.



​Otro tema abordado fue la relevancia de la economía circular en la capital regional, destacando las alianzas vigentes para una adecuada gestión de residuos, procesos de reciclaje y acciones específicas implementadas en obras de construcción.



​Finalmente, las autoridades de la Cámara regional invitaron al alcalde Radonich a participar en dos importantes hitos gremiales: el Encuentro Nacional de Especialidades (ENAES), que se realizará en Punta Arenas entre el 23 y el 25 de abril, y la ceremonia de Inicio del Año Gremial 2025 de la CChC Magallanes, programada para el martes 29 de abril.​