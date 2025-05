COLEGIO DE PROFESORES MAGALLANES ACUSAN ABANDONO DEL ESTADO Y SE MARGINAN DE MOVILIZACIÓN NACIONAL

​Señores: JOSÉ ANTONIO RUIZ PIVCEVIC Delegado Presidencial Regional de Magallanes.

VALENTÍN AGUILERA GÓMEZ Seremi de Educación Región de Magallanes.





Presente:

​



Junto con saludar cordialmente, como Directorio Regional del Colegio de Profesoras y Profesores de la Región de Magallanes, nos dirigimos a ustedes para manifestar una profunda preocupación, que ha escalado en las últimas semanas a un sentimiento de desilusión, desencanto y agotamiento frente al actuar del Estado Chileno y sus Instituciones democráticas, especialmente en el ámbito de la Educación Pública.





A la luz del llamado a movilización Nacional para este jueves 15 de mayo, queremos informar oficialmente que el profesorado del sistema público en Magallanes ha decidido marginarse de dicha movilización nacional. Esta decisión, lejos de representar una apatía o falta de compromiso con la causa del profesorado Nacional, refleja una convicción

dolorosa: hoy, el Estado ha dejado de escuchar a sus profesores. Ha dejado de ser un canal de transformación social para convertirse, en nuestra experiencia cotidiana, en un aparato indiferente, burocrático y, muchas veces, abusivo.





Los compromisos no se cumplen. Las demandas legítimas son ignoradas. Las mesas de trabajo se convierten en rituales estériles sin resolución. El sistema de Educación Pública (SLEP) en nuestra región sigue vulnerando y no reconociendo la función real del docente, con un reajuste salarial justo y digno e ignorando el costo de vida significativamente mayor

al promedio nacional debido a su ubicación aislada y las dificultades logísticas.





Los puntos centrales de la “Agenda Corta” necesitan avances concretos, abordar de fondo las necesidades reales del profesorado a nivel país y de Magallanes. A modo de ejemplo:



 La nueva ley de titularidad ignora la urgencia de estabilidad laboral en regiones extremas como la nuestra, donde los docentes sufren sobre-exigencia en condiciones adversas.





 La Carrera Docente sigue ahogando a nuestras y nuestros profesores con evaluaciones injustas, cargas administrativas inútiles y sin garantías reales de progreso profesional digno.





 El SLEP se hunde en deudas, inoperancia y precariedad estructural, sin intervención seria del Estado para corregir su rumbo y quieren de aquí al año 2030 concretar el traspaso total, sin tener la voluntad de cambiar el financiamiento que a luz de todos y todas es la gran problemática.





 El agobio laboral se ha transformado en una forma cotidiana de violencia institucional.





 La función del profesor jefe continúa invisibilizada, sin ningún reparo a la gran responsabilidad que tienen los profesores.





 Día del Profesor y el calendario escolar se administran sin considerar la realidad regional ni humana del ejercicio docente.





 Agregar que aún no hay un reconocimiento legítimo de las menciones a nuestras (os) colegas diferenciales y educadoras de párvulos.



En este escenario, movilizarnos nacionalmente nos parece una acción vacía si el Estado ha optado por la sordera. No podemos seguir empujando una puerta que no se abre.



La marginación del paro por parte de nuestros docentes no significa resignación. Significa que creemos que esta forma de lucha ha llegado a su límite. Nuestro grito no es de rendición, sino de profundo hastío. Es un grito filosófico, existencial, que surge de la conciencia de que sin justicia para quienes enseñan, no hay futuro para quienes aprenden.





Exigimos, por tanto, un replanteamiento radical del modo en que se está gobernando la Educación Pública. Exigimos que el Ministerio de Educación y sus representantes en la región se pronuncien con claridad, responsabilidad y compromiso frente a este colapso silencioso que ya no podemos seguir maquillando.





Les saludamos con la dignidad que aún conservamos como educadores, aunque el Estado se haya esforzado por robárnosla.





Atentamente,

Colegio profesores Magallanes