EN QUE ESTÁ LA CORMAG: NECESIDAD DE TRANSPARENTAR SU GESTION Y AVANCES

​En el contexto de descentralización de las regiones y la búsqueda de alternativas de fomento y desarrollo regional renace en julio 2022 una nueva Corporación de Desarrollo de Magallanes. La CORMAG 2.0 es una agrupación de derecho privado que cuenta con un directorio que la administra y 32 socios entre entidades públicas y privadas que en un trabajo colaborativo proponen iniciativas de inversión para la región.



Recordemos que esta nueva CORMAG 2.0 tiene objetivos similares en su espíritu a la antigua CORMAG que funcionó con grandes resultados entre 1969 y 1975.



En agosto de este año, en su cuenta pública, la gerente general Yeny Oyarzo indicó que hay 84 iniciativas de inversión o proyectos que serían financiados por esta vía, pero no dio detalles en qué consisten ni los montos involucrados y con respecto a los plazos, los primeros proyectos de fomento y corte social tendrían efecto en 1 año más y para aquellos proyectos de infraestructura no se dio ninguna información. Es alentador saber que hay 84 iniciativas de inversión, pero al mismo tiempo produce dudas y mucha intranquilidad que no se den datos que muestren avances concretos.



Han pasado 2 años de su creación y tomando como referencia la Memoria Anual 2023 y los informes de primer y segundo trimestre 2024, podemos observar que los avances sólo dicen relación en su normativa, la contratación del personal, 6 de un máximo estimado de 10 personas y que ya ha sufrido deserciones que han tenido que ser reemplazadas, la búsqueda de un lugar para sus oficinas, etc. Según este mismo informe se indicaba que esperan que el tercer trimestre 2024 se aprueben los reglamentos normativos de la corporación para iniciar el levantamiento y financiamiento de iniciativas. En lo personal me sorprende este último párrafo ya que 2 años de tramitación normativa parece un exceso para la urgente necesidad de contar con iniciativas concretas que impulsen el desarrollo de Magallanes y generen empleo.

Finalmente, sería altamente conveniente para la comunidad magallánica conocer al menos un resumen de esas 84 iniciativas para saber si al menos se ha avanzado en algo en estos 2 años a la espera de la normativa definitiva y que al mismo tiempo justifique la contratación del personal que acompaña a Yeny Oyarzo, la gerente general. No nos podemos quedar sólo en las ideas, la buena gestión y la transparencia son fundamentales en cualquier actividad y el seguimiento y fiscalización una obligación que no debemos olvidar.