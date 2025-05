DGA DESPLEGADA EN TERRENO CON LAS JORNADAS DE ACOMPAÑAMIENTO SOBRE INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS

​En el transcurso de este año, a nivel nacional, se han realizado 48 operativos en el marco de la campaña “Sigue la corriente del agua y utilízala en regla”, cuyo propósito es asesorar en terreno a usuarias y usuarios de aguas sobre cómo realizar los trámites de regularización, inscripción del derecho de aprovechamiento de aguas en el Conservador de Bienes Raíces y registro en el Catastro Público de Aguas de la Dirección General de Aguas del MOP.





Dichos trámites deben iniciarse antes del 6 de abril de 2027, de acuerdo a la prórroga establecida por la ley 21.727 publicada en el Diario Oficial el 18 de febrero de este año. De este modo, tanto usuarios INDAP como en general, quedan sujetos a este nuevo plazo.





El Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández, dijo que la Dirección General de Aguas partió en marzo de 2022 con la campaña junto a INDAP y CONADI, orientado principalmente a los pequeños usuarios para que puedan cumplir con los plazos que establece la ley. En este sentido hizo un llamado a participar de las jornadas de acompañamiento, fundamentales para la inscripción y el registro de los derechos de aprovechamientos de aguas.





Cabe recordar que aquellos titulares con derechos de aprovechamiento de aguas adquiridos antes de la reforma al Código de Aguas, en abril de 2022, deben inscribir el derecho en el Conservador de Bienes Raíces. Para ello, se debe reducir a escritura pública la inscripción del derecho de aprovechamiento de aguas otorgado por la DGA o SAG o la sentencia del juez que reconoció el derecho en una notaría, con ese documento acudir al Conservador de Bienes Raíces de la comuna de origen del derecho para su incorporación en el Registro de Propiedad de Aguas. Este trámite tiene un costo asociado que varía según cada Conservador.





Una vez que el derecho esté inscrito en el Conservador, el usuario debe registrarlo en el Catastro Público de Aguas de la DGA. Este trámite es gratuito y se puede realizar de forma virtual en el sitio web de la DGA en la sección Trámites Digitales con clave única, o de manera presencial en la oficina regional o provincial de la DGA.





La no inscripción del derecho de aprovechamiento de aguas en el Conservador de Bienes Raíces, se sanciona con la caducidad del mismo. Y de no registrar el derecho en el Catastro Público de Aguas de la DGA, se arriesga una multa que fluctúa entre los $600 mil y 130 millones de pesos.



Otro trámite que se debe realizar antes de abril de 2027, es la regularización del derecho, diligencia establecida hace más de 40 años en el Código de Aguas para aquellos usuarios que no tienen una resolución, pero que utilizan las aguas en su predio desde antes de octubre de 1976 sin perjudicar a nadie y lo puede comprobar; y también quienes tengan derechos de predios expropiados o adquiridos bajo la reforma agraria.





Para ello, se debe escribir una carta dirigida al director general de Aguas solicitando la regularización del uso, lo cual es gratuito. Una vez que la solicitud es admitida, el usuario deberá considerar el pago de la publicación de un extracto en el Diario Oficial y 3 mensajes radiales por una única vez dando cuenta de la solicitud de regularización, en caso que otros titulares de derechos se vieran afectados y manifestaran oposición. La importancia de este trámite, es que una vez regularizado el derecho, éste se podrá inscribir en el Conservador de Bienes Raíces y luego registrar en la DGA.



Calendario de operativos

Miércoles 7

Atacama

10.30 a 14.30 horas, PRODESAL municipalidad de Huasco, provincia de Huasco.



Coquimbo

11 a 13 horas, Internado de Rapel, comuna de Monte Patria, provincia de Limarí.



Los Lagos

10 a 13 horas, Sector Palihué en Los Muermos (CADA Provincial INDAP), comuna de Los Muermos, provincia de Llanquihue.

Jueves 8

Coquimbo

9.30 a 12.30 horas, Salón Junta de Vigilancia del río Choapa y sus afluentes, Blas Vial 441, Salamanca, comuna de Salamanca, provincia de Choapa.

Lunes 12

Arica y Parinacota

10 a 13 horas, lugar por confirmar en Visviri, comuna de General Lagos, provincia de Parinacota.



Magallanes

14.30 a 16.30 horas, Junta de Vecinos Río Los Ciervos, N° 5172, ruta 9 sur, comuna de Punta Arenas, provincia de Magallanes.

Miércoles 14

Los Lagos

10 a 13 horas, Agencia de Área INDAP, San Francisco 224, Fresia, provincia de Llanquihue.

Viernes 16

Biobío

10.30 a 13.30 horas, Feria Campesina en Hualqui, provincia de Concepción.

Martes 20

Coquimbo

11 a 13 horas, Sede social Pulpica Alto, comuna de Monte Patria, provincia de Limarí.



Metropolitana

Sala de concejo municipal de la municipalidad de San José de Maipo, camino al Volcán N° 19.775, comuna de San José de Maipo, provincia de Cordillera.

Jueves 22

Los Lagos

10.30 a 13.30 horas, Biblioteca Municipal de Quemchi, provincia de Chiloé.

Lunes 26

Magallanes

14.30 a 16.30 horas, Oficina Atención al Vecino, 1° piso, municipalidad de Puerto Natales, Carlos Bories N° 398, Natales, provincia de Última Esperanza.

Miércoles 28

Atacama

10.30 a 14.30 horas, municipalidad de Tierra Amarilla, provincia de Copiapó.

Viernes 30

Biobío

10.30 a 13.30 horas, Feria Campesina en Cañete, provincia de Arauco.