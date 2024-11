JAIME COSME ORMEÑO ABOGA POR MAYOR FISCALIZACIÓN EN LA PESCA Y ACUICULTURA DE MAGALLANES "NO VENGO A DEFENDER A LA INDUSTRIA, TIENEN QUE CUMPLIR CON LAS REGLAS DE JUEGO"

Jaime Cosme Ormeño, ex candidato a consejero regional y destacado dirigente de la pesca artesanal, compartió esta mañana en el programa "Buenos días región" de Polar Comunicaciones su balance sobre la reciente campaña electoral y sus perspectivas sobre el futuro de la pesca y la acuicultura en la región de Magallanes.

Durante la entrevista, conducida por Cristofher C. Cortéz, Cosme agradeció el apoyo recibido, a pesar de no haber sido electo. "Me quedé con una buena sensación, buen apoyo, una campaña cortita que logramos hacer", expresó, destacando la experiencia enriquecedora y el contacto cercano con la comunidad.

Además, comentó sobre su reciente visita a Valparaíso, donde fue invitado por el diputado Carlos Bianchi a la Comisión de Hacienda, para discutir avances en la ley de fraccionamiento. Cosme subrayó la importancia de esta legislación para la regulación de la pesca artesanal, una actividad vital para el desarrollo económico de Magallanes.

En cuanto al estado actual del sector pesquero, Cosme hizo un llamado a intensificar la fiscalización para asegurar el cumplimiento de normativas medioambientales. "Defiendo a los trabajadores de la industria, pero no vengo a defender a la industria; tienen que cumplir con las reglas de juego", afirmó, subrayando la necesidad de un equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.

Puedes ver la entrevista aquí:







