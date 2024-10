JOSÉ "PEPE" BARRÍA, CANDIDATO A GOBERNADOR "SOY EL INGENIERO QUE VA SOLUCIONAR EL PROBLEMA DE SALUD EN MAGALLANES CUANDO EL MÉDICO QUE ESTUVO POR AÑOS NO PUDO HACERLO"

​Esta mañana, en una entrevista en el programa “Buenos días región” de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortéz, José "Pepe" Barría, candidato a Gobernador, dialogó con la ciudadanía sobre los pilares fundamentales de su candidatura. Durante la conversación, Barría abordó temas clave como salud, seguridad, turismo y la relación entre gobernadores y delegados presidenciales. En cuanto a los convenios de programación, Barría sostuvo que “lo mejor que hay que hacer es exigir recursos a nivel central”, destacando la importancia de no solo firmar acuerdos, sino también realizar un seguimiento exhaustivo para garantizar su efectividad. Subrayó la necesidad de que estos convenios no queden en promesas vacías, sino que se traduzcan en mejoras tangibles para la región. Salud fue otro tema central en la conversación. El candidato criticó la falta de cumplimiento de los horarios por parte de algunos médicos en el sistema público y propuso una estrategia más colaborativa. Su plan incluye trabajar en conjunto con el Hospital Naval y los estudiantes de áreas de la salud de la Universidad de Magallanes (UMAG) para fortalecer los servicios médicos en la región. Respecto a la coexistencia de los gobernadores y los delegados presidenciales, Barría expresó que “se puede trabajar perfectamente”, asegurando que ambas figuras pueden colaborar de manera eficiente mientras se avanza en la promesa presidencial de ajustar este esquema de gobernanza en el futuro. En el ámbito del turismo, Barría reconoció el esfuerzo de los empresarios locales, quienes han desarrollado la industria “con mucho empuje”. Sin embargo, criticó la falta de apoyo estatal, señalando que "el Estado no ha puesto los recursos necesarios" para potenciar un sector clave para el desarrollo económico de la región. Finalmente, el tema de la seguridad ocupó un espacio importante en su discurso. Barría llamó a no comparar la situación de la región con el resto del país, afirmando que “el Gobierno Regional (GORE) ha invertido muy poco en apoyar a las policías y en fortalecer los pasos fronterizos”, áreas cruciales para mantener la seguridad en una zona estratégica como Magallanes.



