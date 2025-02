TRES JÓVENES MAGALLÁNICOS FUERON SELECCIONADOS PARA INGRESAR A LA ESCUELA DE LA PDI

Bastián Cancino Guequen de 18 años, Cristopher Cornejo Caro de 19 años, y Felipe Hernández Barrientos de 19 años son los magallánicos que formarán parte de la promoción 2025-2028 de aspirantes a Oficial Policial Profesional de Línea.

Tras aprobar un riguroso proceso, concurrieron al complejo policial de Punta Arenas en donde fueron recibidos por los Oficiales encargados de la admisión, quienes los instaron a desarrollar su formación como investigadores policiales con gran compromiso y vocación de servicio.

Testimonios

Uno de los seleccionados es Bastián Cancino Guequen, ex alumno del Liceo Luis Alberto Barrera. Indicó que su interés por la PDI comenzó cuando entró a la enseñanza media, pero decidió postular después de ir a charlas de educación superior en donde se interiorizó sobre la carrera policial. “Lo que me gusta es cómo es la institución y lo que refleja, por ejemplo, el respeto que le tiene la comunidad”, expresó.

Otro de los jóvenes seleccionados es Cristopher Cornejo Caro, ex alumno del Liceo Salesiano San José. Su motivación por ingresar a la Policía Civil viene del ámbito familiar. “Mi hermano entró a la PDI como Agente Policial y cuando fui a su ceremonia me llamó mucho la atención la Escuela, los aspirantes que estaban, los instructores. Me gustaría desempeñarme en el área de investigación criminal y la Brigada de Robos para ayudar a la ciudadanía”.

Felipe Hernández Barrientos es ex alumno del Liceo Juan Bautista Contardi y también sorteó con éxito el proceso de admisión. Admitió que desde pequeño se sintió atraído por la Escuela PDI y el ámbito investigativo, así que decidió seguir su intuición y postular. Próximo a ingresar a su primer año de estudios reconoce que hay ciertas áreas que le despiertan mayor interés. “Mis expectativas son ojalá llegar al mejor desempeño que pueda tener como policía. Las brigadas que más me llaman la atención actualmente son la Brigada de Homicidios, la Brigada de Ubicación de Personas e Interpol”, indicó.

Formación académica

La formación de los Detectives contempla tres años de estudio en régimen de internado, sumándose un cuarto año de formación en modalidad práctica profesional en unidades de la Región Metropolitana, para optar al título profesional de Investigador Policial.

Quienes egresen como Detective y finalicen el cuarto año académico, podrán ser parte de alguna de las Unidades Especializadas que posee la PDI como, por ejemplo, Robos y Focos criminales, Derechos Humanos, Antinarcóticos y Crimen Organizado, Cibercrimen, Delitos Sexuales, Homicidios, Laboratorio de Criminalística, entre muchas otras.

​Los nombres de los jóvenes de izquierda a derecha son Cristopher Cornejo Caro, Felipe Hernández Barrientos y Bastián Cancino Guequen



