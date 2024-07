JUSTICIA, ENERGÍA Y DESARROLLO SOCIAL ORGANIZAN OPERATIVO EN EL HOSPITAL CLÍNICO PARA FACILITAR POSTULACIÓN AL SUBSIDIO ELÉCTRICO

​Encabezado por los seremis de las carteras de Justicia, Michelle Peutat; de Energía, Sergio Cuitiño, y de Desarrollo Social, Danilo Mimica, se desarrolló este martes en el Hospital Clínico de Magallanes, el operativo para orientar y facilitar la postulación al Subsidio Eléctrico que, en su primera etapa, termina este domingo 14 de julio.



Para ello, las autoridades regionales coordinaron la participación de los servicios dedicados a guiar y facilitar la postulación al beneficio, tales como ChileAtiende y el Registro Civil e Identificación más los encargados de llevar el Registro Social de Hogares.



En la ocasión, los seremis Cuitiño, Peutat y Mimica recorrieron las dependencias del recinto hospitalario entregando volantes informativos y aclarando dudas respecto del proceso de postulación al Subsidio Eléctrico.



"Primero que todo, quiero agradecer la disponibilidad del establecimiento de salud por permitirnos desplegarnos por los pasillos del hospital difundiendo los requisitos del proceso y también por facilitarnos el espacio para que nuestros funcionarios pudieran instalarse a atender a los usuarios", dijo el seremi de Energía, Sergio Cuitiño.



"Segundo, destacar la colaboración de la seremi de Justicia y del seremi de Desarrollo Social junto a sus funcionarios para apoyar este proceso que va en directo beneficio de los más necesitados", subrayó.



Por su parte, la seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat valoró la instancia "para facilitar la postulación a los subsidios a todas las personas que se encontraban realizando sus trámites médicos, enfatizando la importancia de que los servicios del Estado entreguen una atención más cercana con la ciudadanía", sostuvo.



En tanto, su par de Desarrollo social y Familia, Danilo Mimica, contó que "nuestros funcionarios y funcionarias han participado en los diversos operativos que el Gobierno ha organizado para apoyar a la ciudadanía en la tramitación del Registro Social de Hogares, sistema de información que hoy nos permite acreditar la calidad de persona cuidadora a quienes ejercen esta labor de manera no remunerada. Esta acreditación nos ha ayudado a cuantificar a las cuidadoras de todo el país para dirigir de mejor manera la oferta del Estado, como lo es el acceso al Subsidio Eléctrico que estamos promoviendo".



MÁS VÍAS DE POSTULACIÓN



Junto a esto, el seremi Sergio Cuitiño informó que recientemente el Ministerio de Energía y el Instituto de Previsión Social (IPS) alcanzaron un acuerdo de colaboración para que las personas que pertenecen al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y que tienen dificultad para acceder a Internet o que no cuenten con su ClaveÚnica puedan postular al Subsidio Eléctrico de manera presencial en las dependencias de ChileAtiende o en cualquiera de sus plataformas no presenciales.



De esta forma, el IPS habilitará hasta el viernes 12 de julio todos los canales de atención de la red ChileAtiende para apoyar este proceso a través de las siguientes modalidades:



· Presencial: En cualquiera de las 201 sucursales de ChileAtiende a lo largo del país.



Horario de atención: 8:30 a 14:00 horas.



· Videollamada: Contacto con un ejecutivo ingresando al sitio web www.chileatiende.cl a través de un teléfono celular o computador.



Horario de atención: 8:30 a 17:00 horas



· Telefónica: llamando a través de un teléfono fijo o celular al Call Center 101



Horario de atención: 8:00 a 18:00 horas.



Para realizar la postulación a través de ChileAtiende, las personas deberán presentar su cédula de identidad, número de cliente de su cuenta de electricidad y un correo electrónico o número de teléfono para recibir el resultado de su postulación.



Es importante destacar que a partir de esta semana es posible agregar en el formulario de postulación un número de teléfono móvil, en el que caso de que la persona no cuente con un correo electrónico de contacto.



El proceso de postulación a través de ChileAtiende se suma al trabajo realizado por más de 170 municipios a lo largo del país que han colaborado para que adultos mayores o personas con una brecha digital puedan participar del proceso.



En tanto, en el sitio web www.subsidioelectrico.cl el proceso de postulación a este beneficio seguirá abierto hasta el domingo 14 de julio a las 23:59 horas, para el cual seguirá siendo necesario que la persona cuente con su Clave Única.



POSTULACIONES SUPERA EL 80% DE BENEFICIARIOS



Hasta hoy se han concretado 1.250.000 postulaciones al subsidio eléctrico, lo que representa poco más del 80% de los 1,5 millones de beneficiarios considerados para este primer periodo de postulación a este beneficio, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Estabilización Tarifaria vigente.



Es importante recordar que actualmente se está discutiendo en la mesa técnica creada al alero de la actual ley detalles de un proyecto de ley que se presentará al Congreso en las próximas semanas y que permitiría recaudar los recursos necesarios para aumentar la cobertura del subsidio eléctrico a más de 4,7 m