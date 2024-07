MINVU ABRE POSTULACIÓN AL ARRIENDO PARA PERSONAS MAYORES O CON DISCAPACIDAD

Desde este lunes 8 de julio y hasta el 30 de agosto, estará abierta la postulación al Subsidio de Arriendo para personas mayores y personas con discapacidad, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Este es un llamado especial del Minvu para postular a un beneficio que cubre entre 90% y un 95% del valor mensual de un arriendo, según el porcentaje de vulnerabilidad del Registro Social de Hogares (RSH). “Este es un muy buen beneficio que permite a las personas mayores y personas con discapacidad contar con un apoyo importante para pagar un arriendo mensual. Estamos hablando de que, si el arriendo es de 400 mil pesos, podrán tener un ahorro, más o menos, de 380 mil pesos mensuales para destinar a otro tipo de gastos”, destacó el seremi de Vivienda y Urbanismo, Marco Uribe Saldivia. La autoridad agregó que el Plan de Emergencia Habitacional del Minvu no sólo busca construir viviendas, “también entregar alternativas para que las personas tengan mejores condiciones, ajustadas a su situación. Por eso este plan, presentado por el Presidente Gabriel Boric, incluye proyectos como el Arriendo a Precio Justo o los Condominios de Viviendas Tuteladas, que se suman a este subsidio”. Desde el año 2023, este Subsidio de Arriendo Especial permite que personas con discapacidad mayores de 18 años, que no cuenten con una solución habitacional definitiva y que estén dentro del 70% de vulnerabilidad en el RSH, puedan postular. Requisitos para postular Las personas mayores deben tener más de 60 años al momento de postular, o cumplirlos durante este año calendario. Además, su RSH tiene que estar hasta el 70% de la población más vulnerable y acreditar un ingreso mínimo de 5 UF, equivalente a la pensión garantizada universal vigente. En el caso de personas con una discapacidad acreditada, deberán cumplir con el mismo tramo del RSH (70%) e ingreso mínimo de 5 UF. En ambos casos no se debe contar con ahorro mínimo y se otorgará un puntaje adicional por tener la calidad de personas cuidadoras dentro del núcleo familiar. “De contar con una persona en el núcleo familiar que hace esta labor, podrán tener un puntaje adicional para obtener el subsidio”, explicó el director (s) del Serviu, Omar González Asenjo. Este subsidio se puede aplicar en arriendos que no superen las 13 UF (488 mil pesos aprox.) y en viviendas que tengan, como mínimo, tres recintos conformados, esto es, zona estar-comedor-cocina, un baño y un dormitorio, además de contar con el Certificado de Recepción Final. “Que la vivienda tenga la recepción definitiva es uno de los requisitos más importantes a cumplir para usar este beneficio. Ese trámite se realiza en la Dirección de Obras Municipales (DOM) y es necesario para poder aplicar el subsidio”, comentó el director (s) del Serviu. La postulación se realizará de forma presencial en las oficinas del Serviu y sus delegaciones, o de forma online en la página web www.minvu.cl, con la Clave Única del Registro Civil e Identificación.