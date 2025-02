PERSONAS MAYORES RECORREN PATRIMONIO NATURAL DE TIERRA DEL FUEGO PARA FORTALECER SU VÍNCULO CON EL ENTORNO

​La iniciativa, se realizó en línea con uno de los principales objetivos del proyecto, que es . Donde su objetivo es entregar un espacio a las personas mayores para que puedan ir de manera diaria para que vayan adquiriendo y preservando la funcionalidad del adulto mayor. desempeñarse en actividades diarias y recreativas, manteniendo el vínculo con sus pares y con la comunidad. En este marco, las y los participantes asistieron al Monumento Natural Laguna de los Cisnes, donde recorrieron la pasarela para observar los estromatolitos, pudiendo apreciar la riqueza paisajística y arqueológica del sector de la comuna de Porvenir.¨”La idea de este paseo nace desde ellos mismos cuando les hicimos las consultas de qué es lo que querían hacer durante la época del verano, aprovechando que hay días más bonitos. Nace de ellos la idea iniciativa de poder hacer un paseo al Parque de los Extremadura Estromatolitos., Porque había personas mayores que no lo conocían todavía”, añadió Carmen Sekulovic, coordinadora del Centro Diurno Comunitario.Por su parte, Ester Caucaman Caucamán, una adulta mayor participante usuaria del programa, comentó tras ser consultada por sobre su experiencia por durante el paseo: a los estromatolitos, “el El de día de hoy me encantó, muy bueno, demasiado bueno. Y me gusta mucho porque salimos al campo a tomar aire, que lo nos hace muy bien para todos. A veces por , por una uno y otro problema, andamos medio bajoneados, por eso, nos hace muy bien este paseo. “.El Centro Diurno Comunitario es un espacio que nace desde Senama, del Servicio Nacional del Adulto la Junta Mayor y busca . mejorar o mantener la funcionalidad de personas mayores con un grado de dependencia leve, permitiéndoles mantenerse en su entorno familiar y social. Y que ejecuta la Delegación Provincial Presidencial de Tierra del Fuego. Donde trata de tener un espacio para todas nuestras personas mayores, donde ellas puedan venir de manera diaria.“Cuando yo llegué a este programa del centro diurno, no podía caminar, me costaba mucho y comenzamos un grupo con estas niñas para hacer ejercicio y me ayudo ayudó a volver a caminar.”, comento comentó, María Angélica Sotomonte, adulta persona mayor que participa en edel programa.Actualmente, la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, ejecuta tres programas de Senama, donde además del Centro Diurno Comunitario, se desarrolla: Cuidados Domiciliarios y Comunidades Que Cuidan. “Hoy tenemos una considerable población de personas mayores en nuestra provincia, es por eso que entendemos la importancia de abrir estos espacios e implementar la oferta que el gobierno busca desarrollar para mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Estas acciones son evidentes en iniciativas como la reforma de pensiones y también en la realización de instancias como esta, donde se busca reforzar sus vínculos con la comunidad y nuestro entorno natural”. La autoridad provincial, también quiso destacar el apoyo de la coordinación del programa en la comuna de Porvenir y el apoyo del CFT Magallanes, quienes colaboraron con el traslado de las personas mayores. tras ser consultada por su experiencia en este programa