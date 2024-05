CUENTA PÚBLICA PARTICIPATIVA 2024: ABORDAN AVANCES Y DESAFÍOS SOBRE SALUD, VIVIENDA Y CONECTIVIDAD EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

​Salud, vivienda y conectividad fueron los principales temas abordados en la reciente Cuenta Pública Participativa 2024, realizada por la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena en Puerto Williams, actividad que permitió rendir cuenta anual en la gestión de dichas políticas, y una retroalimentación por parte de ciudadanas y ciudadanos.



La instancia, llevada a cabo en el jardín infantil Junji "Tánana", contó con la asistencia de autoridades locales y representantes de la sociedad civil, quienes, en primer lugar, escucharon los avances y desafíos sobre estas tres materias de parte de la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, María Luisa Muñoz, y posteriormente sostuvieron un nutrido diálogo en torno a ellas.



"Sabemos que en los temas de salud, vivienda y conectividad ha habido avances muy importantes en la provincia, pero todavía hay mucho por hacer. Es por ello que en esta cuenta pública participativa se dio la instancia de generar un diálogo, una conversación activa y de escucha sobre cómo podemos ir mejorando y cómo trabajamos entre todos para poder dar una respuesta en base a ello", recalcó la máxima autoridad provincial.



Específicamente, en el caso del sector salud, se dio cuenta de avances como la permanente fiscalización por parte de personal de la Oficina Provincial de la Seremi de Salud, el trabajo colaborativo entre instituciones para mejorar el servicio de salud y la realización de rondas médicas en áreas rurales. En vivienda, la instalación de la primera piedra para la construcción de 23 viviendas sociales y el continuo desarrollo para sumar más de estas obras en el marco del Plan de Emergencia Habitacional. Y en conectividad, instancias de diálogo con la comunidad para abordar los diferentes subsidios; el restablecimiento del transporte marítimo para zonas aisladas; fiscalización a empresas que entregan servicios subsidiados, y la limpieza en el universo de personas beneficiadas con el subsidio aéreo.



Entre los desafíos en materia de salud, destacaron la necesidad de contar con especialistas a través de instancias como rondas médicas; ampliación en la frecuencia de atenciones de salud en localidades aisladas como Puerto Toro, y fortalecimiento en las atenciones dirigidas a la comunidad, especialmente en salud mental. En vivienda, se evidenció un requerimiento de mayor disponibilidad de éstas mientras los comités avanzan en sus postulaciones, y el reforzamiento en la difusión sobre los diversos programas del Serviu. Y en el caso de conectividad, la ampliación del terminal aéreo, la culminación del muelle multipropósito y la habilitación de la rampa de Puerto Navarino, permitirá mejoras en los servicios; la solicitud a nivel regional de una mayor fiscalización a personas y encomiendas en las diferentes puertas de entrada hacia Isla Navarino existentes en Punta Arenas –como muelle Tres Puentes y Aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo-, para evitar complejidades en materia de seguridad y tráfico de drogas.



Asistentes opinan



Las personas que asistieron a esta cuenta pública destacaron la disposición de generar espacios de participación ciudadana, característica que no es habitual en este tipo de instancias. "En general, las cuentas públicas de instituciones son normalmente más expositivas, más secas, no hay instancia para dialogar. Nosotros valoramos enormemente poder dialogar de manera cercana temas, desde luego, muy importantes para nuestra comunidad", comentó Julio Toledo, quien participó en representación de la Defensoría Penal Pública.



El tema que más le llamó la atención a Toledo fue salud. "Una necesidad transversalmente importante, es contar con especialistas en nuestra comunidad. Eso yo creo que es lo más importante en este momento, como un problema que no sólo es de Puerto Williams, sino que en general de nuestro país. Los especialistas se concentran en general en ciudades con mayor cantidad de habitantes y donde se concentra en definitiva el poder adquisitivo. Es muy difícil contar con especialistas en comunidades pequeñas, y creo que podemos avanzar mucho en contar con al menos algunas especialidades básicas en Puerto Williams, a lo mejor en el corto plazo", opinó.



La vecina Valeria Gómez, a quien principalmente le interesan los temas medioambientales, resaltó el reforzamiento de acciones en bioseguridad "para que la conectividad no esté separada de proteger esta isla y su ambiente tan único y especial", sostuvo. "Yo creo que las tres cosas están relacionadas entre ellas, porque al final todo se basa en el desarrollo de Puerto Williams y cómo queremos que sea, y que es importante que tengamos una base de protección hacia nuestro territorio y hacia nuestras personas, tanto a nivel de salud como de vivienda y también de conectividad", agregó.



Por último, la directora del jardín infantil Junji "Tánana", Catherine Mellado, rescató los tópicos de vivienda y salud entre las prioridades. "Creo que esos temas no solamente se trabajan acá, sino que son cosas cotidianas que en los diferentes servicios o en las mismas organizaciones estamos conversando, porque hay falencias, hay cosas que ir mejorando. Es en estas instancias de diálogo donde la comunidad tiene que participar para conocer qué cosas se han hecho y qué cosas también podemos ir levantando la voz para incorporar en lo que podamos ir necesitando", argumentó Mellado, quien destacó las puertas abiertas del establecimiento educacional que dirige para este tipo de instancias participativas.







