SALMONICULTORES ACUSAN ESCASA RIGUROSIDAD EN ECMPO SOLICITADAS PARA MAGALLANES

“Sorprende la escasa rigurosidad del proceso”, acusó en entrevista con Salmonexpert el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, Carlos Odebret, sobre las ECMPO que se comenzarán a votar esta semana para la región. “La Ley Lafkenche, en el ánimo de entregar certezas, establece el plazo de un mes a Conadi para entregar el informe de uso consuetudinario y en el caso de Muñoz Gamero tardó 4 años, para completar un trámite que ha demorado 7 años”.

Para el directivo, se trata de un informe de muy mala calidad, “no acredita los usos, al nivel que no visitaron los lugares solicitados y por lo tanto no cumple con el requisito de identificar los lugares de significancia cultural. Omite si hay otras comunidades que puedan tener intereses en los lugares solicitados, las consultas a otras comunidades no cumple con el estándar de la normativa de Conadi, no hay análisis de los componentes socioculturales y ambientales, entre otros asuntos que dan cuenta que demuestran un precario nivel del estudio. Entonces, se trata de una solicitud que no cumple con los requisitos mínimos para ser aprobada, por lo que esperamos que la CRUBC actúe conforme a la normativa y la rechace”.



Respecto a la solicitud ECMPO Kawésqar Última Esperanza, tiene detenidos varios trámites de concesión desde el año 2018, algunas de ellas en su etapa final. “Se trata de una solicitud de 218 mil hectáreas, que en su momento la vocera de la comunidad solicitante declaró que al sentir el desarrollo de la salmonicultura encontraron en la ley lafkenche una forma de detener su crecimiento. Por ello nos parece que este uso alternativo que algunas comunidades le dan a la ley lafkenche, debe ser revisado y modificado por las autoridades”.

“Otro uso alternativo es transformar las ECMPO en Áreas Protegidas. Como ocurre con la solicitud de ECMPO Tawokser ingresada el año 2023 por las mismas comunidades de ECMPO Ultima Esperanza. Es una solicitud que cubre gran parte de la zona costera del Parque Nacional Cabo Froward, creado recientemente luego de una donación de la fundación Rewilding”, dio a conocer Odebret.

Se trata de una zona marítima que esta fundación, que proviene de Tompkins Conservation, pidió al Estado proteger. Sin embargo, señaló con especial énfasis el presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, “diversas organizaciones de la pesca artesanal de la región se opusieron y no pudo concretarse. Luego de ello, se ingresa la solicitud de ECMPO Tawosker como una forma de paralizar cualquier intento económico y, quizás, buscando que el futuro la ECMPO sea transformada en una área protegida usando la herramienta que la ley SBAP entrega”.





Declaración de los Kawésqar

Paralelamente, a través de una declaración pública, los Kawésqar originarios de Ancón Sin Salida, dejaron en claro que, respecto a la solicitud ECMPO Península Muñoz Gamero, nunca se les consultó ni fueron invitados a formar parte del proceso, “a pesar que nacimos y vivimos en el pasado allí hasta el fallecimiento de nuestros padres, hacemos uso del territorio y al que, además, concurrimos periódicamente a recordar a nuestros antepasados, por lo que este lugar es para nosotros sagrado”.

“Consideramos que todo este proceso está viciado, es un abuso, una manipulación y una violación a nuestros derechos humanos indígenas de parte del Estado y de las ONG ecologistas que han asesorado y trabajado para intentar establecer esta ECMPO para sus propios intereses, que nada tienen que ver con el resguardo de nuestra cultura”, sostuvieron los representantes Kawésqar en su carta a la CRUBC Magallanes.

Fuente: salmonexpert.cl