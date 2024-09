SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL REALIZÓ BALANCE DE FIESTAS PATRIAS

​Este mediodía (22 de septiembre), desde las instalaciones de la central de cámaras de televigilancia, la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas, realizó un balance referido a estos días de celebraciones de Fiestas Patrias.



Según el detalle, se registraron un total de 150 llamados a la línea de emergencias 800 800 134 y se realizaron más de 700 procedimientos.



"Desde el 17 de septiembre, fueron cinco días intensos y podemos decir que ha habido un muy buen comportamiento de nuestros vecinos, estuvimos con tres patrullas las 24 horas y calculamos que hemos recorrido casi 3.500 kilómetros por toda nuestra ciudad, lo que ha sido importante para prevenir distintos hechos, que es lo que estábamos buscando", afirmó el alcalde de la comuna, Claudio Radonich.



Continuando con el balance, el jefe comunal indicó que se registraron 5 accidentes de tránsito, "sin mayores lesiones, salvo uno que sucedió en Av. Independencia con Eusebio Lillo, donde resultaron dos personas lesionadas".



En cuanto a las celebraciones de las distintas fondas, ramadas y kermés; Radonich señaló que "nuestro municipio entregó 20 permisos y a pesar de la gran cantidad de gente que acudió a la Fiesta Criolla del Parque María Behety, donde calculamos que fueron cerca de 20 mil asistentes, no se registraron incidentes". Para concluir, el edil destacó que "no tuvimos ningún incidente mayor y es por esto que quiero darle las gracias a todos los vecinos de nuestra ciudad, porque los números hasta hoy son positivos para un fin de semana con muchas actividades, paseos familiares y fiestas; quiero remarcar que nuestra ciudad se comportó a la altura".



Por su parte, José Meza, funcionario de Seguridad Pública, destacó que "durante estas fechas de Fiestas Patrias se realizaron sobre 400 controles vehiculares por medio de las patrullas mixtas con Carabineros, en distintos sectores de la ciudad hasta Agua Fresca; además de más de 100 controles de seguridad, lo que ha permitido que estas celebraciones se desarrollen de manera tranquila".



Respecto a los 150 llamados registrados a la línea de emergencias 800 800 134, el funcionario municipal explicó que en su mayoría estuvieron relacionados con ruidos molestos y vehículos mal estacionados, principalmente, en lugares donde se estaban realizando actividades como kermés y fondas.



"Lo negativo fueron los robos"



Respecto a esto último, el alcalde Radonich señaló que "lo negativo fueron los robos que ocurrieron en el centro y en un barrio; los cuales serán temas que vamos a conversar con la ministra Tohá, que llega durante las próximas horas hasta nuestra ciudad, para que se tomen las medidas preventivas porque es ilógico que el municipio presente el proyecto para dar más seguridad, tiene que haber un fondo basal permanente", explicó la autoridad comunal, quien añadió que "es extraño que nos ofrezcan drones con las rachas de viento que tenemos en la zona, las cuales complican el poder operarlos; lo que estamos buscando es tener más luz o más cámaras, que es lo que la comunidad nos pide, pero todos estos son proyectos, por lo tanto, si queremos ser más eficaces lo importante es que no tengamos que postular a estos fondos que se demoran un año, sino que directamente nos inyecten dinero".