SUBSECRETARIO DE TELECOMUNICACIONES CLAUDIO ARAYA DETALLA PROYECTO DE FIBRA ÓPTICA PARA LA ANTÁRTICA EN POLAR COMUNICACIONES

​Esta mañana, el Subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya San Martín, participó en el programa “Buenos días región” de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortéz, para anunciar un importante avance en conectividad para el país: el inicio del proyecto para la construcción de un cable de fibra óptica hacia la Antártica Chilena. Este ambicioso proyecto busca no solo mejorar la comunicación y la transferencia de datos hacia la región más austral del mundo, sino también potenciar la investigación científica y la presencia estratégica de Chile en el continente antártico. Este proyecto, pionero en la región, tiene el potencial de transformar las capacidades de comunicación en la Antártica, permitiendo una mayor vinculación entre los centros de investigación y el resto del mundo. También se destacó que la fibra óptica no solo beneficiará a las bases científicas instaladas en la zona, sino que fortalecerá la posición de Chile como líder en la investigación polar y la protección del ecosistema antártico.

Puedes ver la entrevista aquí: