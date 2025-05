TRABAJADORES DEL SALMÓN APOYAN A PARES PESQUEROS Y PIDEN RENUNCIA DE MINISTRO Y SUBSECRETARIO

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Industria del Salmón y Ramas Afines, la Federación de Trabajadores del Salmón, Fetrasalmon, y la Asociación Gremial de Mujeres Trabajadoras de las plantas Pesqueras y Salmoneras, junto a sus sindicatos asociados, dieron a conocer una declaración pública.

“Con un gesto de apoyo y abrazo de solidaridad, respaldamos total y absolutamente a los miles de mujeres, madres, trabajadoras y trabajadores de empresa PacificBlu y servicios asociados a la cadena productiva, ante el inminente cierre de la planta pesquera, que traerá consigo la pérdida de sus empleos”, indicaron.

Es aberrante lo que queda en evidencia, afirmaron, durante la discusión del proyecto de ley fraccionamiento pesquero- artesanal, “utilizando falsa información para desfavorecer al sector industrial, lo que siembra una serie de dudas sobre la falta de prolijidad en el actuar de nuestra gobernanza tanto parlamentaria como administrativa. Esto no hace más que reforzar lo que siempre hemos dicho, que hoy estamos frente a una administración gubernamental que ha buscado incansablemente impulsar el desmembramiento de los distintos sectores productivos que dependen del trabajo en el mar y de esta forma causar el desmedro laboral y social de miles de trabajadores que estamos ligados al maritorio”.

Acusaron que en los últimos cuatro años se han cerrado empresas, pymes y micro pymes, aumentando así la tasa de desempleo que, según las estadísticas del INE en este primer trimestre del año 2025, llegó al 8,7% de desocupación a nivel nacional: “esto demuestra que los trabajadores de Chile, estamos siendo vulnerados absolutamente por una clase política que no le importan los intereses de las personas, y sólo ansían el poder, por sobre el bien común, debilitando las economías regionales y empobreciendo a los territorios”.

“Hemos sido testigos permanentes de cómo este gobierno de turno, ha hecho prevalecer su interés ideológico para ejercer por las vías administrativas, sus facultades y así disminuir actividades industriales de las pesquerías y de la salmonicultura, todo sin permitir la participación de los trabajadores involucrados del rubro. Utilizando discursos engañosos hacia los trabajadores, que no son garantías de una autoridad consciente y consecuente a su compromiso por la clase trabajadora de este país, hasta ahora han hecho caso omiso a todos los reclamos que nuestros compañeros han planteado en las diferentes instancias de discusiones políticas por el fraccionamiento. Este accionar solamente evidencia que el discurso de la clase obrera no importa y no han existido reparos para ahorcar a los trabajadores de PacificBlu y sus familias”, manifestaron.

Lo que ha venido haciendo en la gobernanza con el sector de la pesca industrial, es lo mismo que se está empezando a vivir de manera silenciosa y en escalada los trabajadores del sector salmonicultor, aseguraron: “por lo tanto, hacemos un llamado de unidad y hermandad de todos los trabajadores de los distintos rubros pesqueros y salmonicultores para levantar las voces y exigir que el parlamento congele y suspenda las tramitaciones del fraccionamiento hasta que se aclaren los antecedentes. Exigimos a nuestros congresistas, a legislar con responsabilidad social, mirando de frente a las personas, propiciando el derecho al trabajo justo en equilibrio, libertad y dignidad”.

“Llamamos al gobierno, que, ante semejante atropello y perjuicio de las fuentes laborales de nuestros compañeros y compañeras, exija la renuncia inmediata del Ministro de Economía Nicolás Grau y del subsecretario de pesca Julio Salas. Que se revisen las responsabilidades administrativas de quienes tiene el deber de proveer de información prolija y fidedigna para la toma de decisiones. Lo sucedido deja clara evidencia de un Ministerio desgastado, que, con su falta de rigurosidad, está provocando una crisis social y laboral a miles de trabajadores”, dijeron en la declaración pública, sumándose a las voces de parlamentarios que solicitan lo mismo a la autoridad.

Frente a todo esto, el ministro Grau señaló que “hemos estado conversando con distintos parlamentarios y creemos que lo más razonable es que, dado los eventos que han ocurrido, se repita esa votación. En caso que eso no pasara, buscaremos otras alternativas adecuadas, lo importante es que tenemos una ley de fraccionamiento donde 21 de las 22 pesquerías del país -excepto la merluza- tienen un acuerdo unánime en el Congreso y se debe cuidar porque todo fue muy transparente”.

Asimismo, el titular de Economía puntualizó que “descarto intencionalidad en este tema. Mi postura la conocen, el subsecretario, más allá de este error específico -sobre desembarque industrial de la merluza-, ha hecho un trabajo importante y logró acuerdos en 21 de las 22 pesquerías, que favorecerán a los artesanales”, con lo cual descarta exigir la renuncia de Salas desde Subpesca, pese a las fuertes protestas en Talcahuano debido a los cientos de anunciados despidos y las críticas de todos los sectores políticos, incluso oficialistas.

Fuente: salmonexpert.cl