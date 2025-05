DE LA TELEVISIÓN A DREAMS: TRIBUTO A RICARDO ARJONA CANTA A MAMÁ EN DREAMS

Roy Vargas, artísticamente conocido como "Roy Arjona" es un cantante que saltó a la fama en los programas de talentos "Mi Nombre Es" y "Yo Soy". En estos espacios se dió a conocer por su inconfundible tono y melodía similar a la del artista centroamericano. Desde ahí, su carrera ha ido en ascenso, posicionándose como uno de los tributos más populares de nuestro país.

Inicios

El cineasta de profesión tiene una larga trayectoria en el canto, iniciando muy joven su aventura. "Empecé a cantar a los 8 años. Lo hice por primera vez en un festival escolar. Siempre se me dió bien. Después lo dejé de lado, para enfocarme en mi carrera como cineasta. Egresé y, a pesar de haberme alejado algo, me sigue apasionando lo audiovisual. Desde que me dí a conocer en las grandes cadenas nacionales, empecé a hacer giras y estoy muy feliz por mi actualidad", afirmó.

Volver.

No es primera vez que Vargas está en la zona austral. En 2024 tuvo la oportunidad de decir presente y guardó los mejores recuerdos de Punta Arenas. "El año pasado viajé y me presenté. El escenario es impecable, cuenta con las comodidades necesarias para desarrollar un buen evento. La gente también aportó su granito de arena, coreando las canciones, llevando está experiencia al límite, lo que me dejó satisfecho", sostuvo.

Repertorio.

La playlist del tributo no tendrá una cronología específica, pero si recorrerá gran parte de la trayectoria del laureado caribeño. "No diré canciones, pero si les puedo contar que me centraré en los clásicos que más enamoraron a sus fans, aquellas que tienen más reconocimientos a nivel mundial. Si veo una buena recepción de los asistentes, incluiré temas del último album de Ricardo", adelantó Roy.

Mensaje.

La voz tras Arjona dejó realizada la invitación para que lo acompañen este sábado, en el casino de juegos puntaarenense. "El momento es ahora. La oportunidad de vivir un tributo de calidad la tendrán en frente suyo, por lo tanto los dejo cordialmente invitados para que nos encontremos este 10 de mayo. Abrazo grande para todos", concluyó.

El show arrancará no antes de las 23:00, en el escenario del restobar Lucky Seven, de Dreams Punta Arenas. El ingreso al evento es gratis con la entrada al casino, cuyo importe total es en beneficio fiscal.

​