TORRES DEL PAINE: RECONSTRUCCIÓN DE SENDERO QUE CONECTA A MIRADOR BASE TORRES SIGUE SUMANDO ADEPTOS

​El tramo entre Hotel Las Torres y Refugio Chileno, ya cuenta con el 80% de avance en la reconstrucción del sendero hacia el mirador de Base Torres, uno de los destinos turísticos más importantes del país, numerosas voces del gremio y de la zona han valorado la labor realizada por Las Torres Patagonia en conjunto con la ONG AMA Torres del Paine, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y el programa internacional de voluntarios de conservación, Conservation VIP. Un trabajo que se ha logrado concretar gracias a la colaboración público-privada entre distintos actores y coordinada por la empresa familiar ubicada en el corazón del Parque Nacional Torres del Paine.



En 2015, ingenieros canadienses, especializados en la construcción de senderos sustentables, recomendaron cambiar el trazado actual de la ruta que conecta el mirador a Base Torres, con tal de preservar el entorno y resguardar la naturaleza circundante. Con este objetivo comenzó la primera etapa de gestiones en terreno con el diseño de un nuevo sendero, para luego a pasar a la remoción de la vegetación en que se realizarían los trabajos.



Este proyecto ha sido ampliamente valorado por las autoridades públicas de la zona, entre ellas la alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, quien señaló que, desde la municipalidad están “muy atentos a lo que sucede en nuestro territorio. Nos parece muy interesante y es un sendero que está quedando mucho más fácil para poder transitar. Los privados en el fondo, hay que reconocer el esfuerzo que realizan para dar algo más confortable y seguro para los visitantes. Eso hay que destacarlo”.



Asimismo, la jefa comunal sostuvo que “hay muchos senderos que también son públicos que están bajo la administración de Conaf y que esperamos se sigan mejorando, y que exista un alto estándar como lo va a ser este”.



La edil además enfatizó en la importancia que este tipo de proyectos tendrá para el turismo nacional, señalando que “es una actividad que sigue en alza y queremos estar seguros de entregar un buen producto y sea una linda experiencia”.



Por otro lado, desde la Asociación de Guías del Parque Nacional Torres del Paine, instancia presidida por Andrés Moreno, señalaron la importancia de la labor de la Reserva Las Torres Patagonia debido a que “es el portal y paso hacia las Torres del Paine”.



“Como gremio tenemos buena relación con Las Torres Patagonia, y sabemos que están trabajando en una restauración del nuevo sendero. Están trabajando con gente especializada, viendo el tema de suelos, terrenos y cuál es la vía más accesible para entrar al Valle Ascencio”, comentó Moreno, agregando que “en el nuevo formato del sendero el camino será mucho más expedito porque quiere conectar con el Valle Ascencio, pero con una cota más baja, intentando no tener tanto impacto en la vegetación abruptamente, y que pueda ser de una manera más natural”.



Valoración que coincide desde la Cámara de Turismo de Última Esperanza. Adriana Aguilar, gerenta de esta corporación, indicó que “la reconstrucción del sendero es un hecho tremendamente valioso para la gestión de este destino turístico, no sólo porque en su desarrollo se logra una excelente coordinación del sector público y privado, sino también porque simboliza y ejemplifica que este tipo de iniciativas colaborativas pueden desarrollarse en diferentes ámbitos donde se busque la sustentabilidad como bien común”.



Respecto a la importancia de la implementación de más trabajos de estas características, Aguilar enfatizó en que “la provincia de Última Esperanza posee el potencial para operativizar una red de senderos que pueden ofrecer diferentes experiencias a los viajeros que llegan hasta este destino turístico. Existen senderos pasivos y más contemplativos, como así también se han identificado senderos temáticos y educativos y otros cuyo nivel de exigencia física es mayor, ya que los recorridos son más prologados, con niveles de dificultad mayor en donde llegar al punto culminante es mucho más desafiante. Todos estos senderos se deberían mejorar y estandarizar para que la red de senderos logre posicionarse a escala internacional”.



Valorando así el trabajo realizado, Aguilar acotó que “el caso exitoso del sendero Base Torres inspira y motiva a muchos otros parques y predios no sólo de esta región a gestionar iniciativas como esta para avanzar y lograr estándares de calidad deseables para ofrecer experiencias únicas de naturaleza y conservación”.



Desde Las Torres Patagonia, el gerente de Conservación, Sostenibilidad y Seguridad, John Ojeda, detalló que “los trabajos de ejecución comenzaron en 2021 con la validación de trazados, clínicas de senderos y actividades de voluntariado, intensificándose en 2022. Para 2023, contamos con dos cuadrillas contratadas específicamente para el sendero, además del apoyo de un equipo de expertos en construcción de este tipo de infraestructuras y liderados por Conservation VIP y coordinados por Las Torres Patagonia y AMA Torres del Paine.



“Este proyecto no solo busca mejorar la experiencia de los visitantes, sino que también tiene un impacto significativo en la sostenibilidad del entorno, contribuyendo a la conservación del ecosistema y fomentando el desarrollo de la comunidad local. Sensibilizar sobre la importancia de preservar nuestros espacios naturales y promover el turismo sostenible es esencial para garantizar que las futuras generaciones puedan disfrutar de estas maravillas."



Por último, respecto a la segunda etapa de trabajos, Ojeda recalcó que “contempla la construcción de dos puentes, los cuales están actualmente en la etapa de desarrollo de ingeniería. Esta fase requiere una inversión considerable, que será cuidadosamente estudiada para asegurar la concreción de este importante proyecto, con el objetivo de seguir avanzando en la mejora y sostenibilidad de los senderos en este hermoso destino de la Patagonia chilena"