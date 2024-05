ACTIVIDAD QUE PROMUEVE ENVEJECIMIENTO ACTIVO DESARROLLÓ LA DPP DE ÚLTIMA ESPERANZA

​Recientemente, la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza desarrolló un encuentro entre usuarios y usuarias de los programas Centro Diurno Comunitario, Habilidades para la Vida I y II y Condominio de Viviendas Tuteladas I, en colaboración con el programa Atención Inicial de Violencias de Género y el Departamento Social de la Delegación.

La actividad se llevó a cabo en el gimnasio del Club Esmeralda de Puerto Natales, potenciando la participación social, el liderazgo, con el propósito de promover el envejecimiento activo, positivo y saludable.

El encuentro tuvo dos instancias, la primera consideró un taller de estimulación funcional cognitiva a cargo de las profesionales de HPV I y II, Rossana Bahamonde, Daniela Concha y Cecilia Aguilar, donde las personas mayores tuvieron que fabricar un fanzine de identidad y sentido de pertenencia; y la segunda, una rutina de ejercicios con bandas elásticas y lanzamientos al aro de básquetbol, a cargo del kinesiólogo, Felipe Mansilla, del Centro Diurno Comunitario.

Tras la actividad, la delegada presidencial provincial, Romina Álvarez Alarcón, destacó la actividad recalcando que, “los programas dirigieron esta instancia enfocada a la salud mental, a compartir, dialogar, pero también un área que tiene que ver con el avance corporal y la intervención kinesiológica realizada por un profesional. Agradecemos a cada una de las personas mayores que participó y por supuesto que seguiremos realizando estas actividades que le hacen bien a las personas”.

A través de una orientación centrada en el usuario/a, el programa CDC utiliza un enfoque preventivo y promocional como eje central para la mantención de la funcionalidad de las personas mayores, dependiendo de las necesidades y características de la población que intervienen.

Así lo confirmó el psicólogo, encargado del programa, Nicolás Pérez, “este trabajo consistió en dinámicas grupales principalmente, para generar actividades que puedan ir en beneficio de la prevención del aumento de la dependencia de las personas mayores”.

Una de las participantes fue la presidenta de la Unión Comunal del Adulto Mayor, Mirta Ruiz, quien valoró el espacio de participación activa, indicando que “volví a ser una niña joven, volví a mi juventud. Fue una actividad excelente, muy buena, me gustó mucho, conocimos a nuevas personas, y muchas a quienes no habíamos visto hace muchos años y nos encontramos acá, así que estupenda la actividad”.

En tanto, Elsa Legue, dijo estar feliz de ser parte de estos encuentros, “esto nos hace bien para nuestra salud, para no llegar a enfermarnos porque es triste. Uno conoce a amistades, así que nos hacemos amigas entre unas y otras, es lindo tener amistades y cariño con todas las personas”.







