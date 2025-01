EL AUSTRAL DESTINO DEL PDTE. BORIC PARA SUS VACACIONES: HARÁ TREKKING EN AISLAMIENTO CASI TOTAL

Durante los primeros días de enero, el presidente Gabriel Boric confirmó que "si es que los incendios y la contingencia lo permite", ocuparía sus días de vacaciones para ir hasta un inhóspito destino ubicado en la Patagonia chilena.

Así contó en la primera jornada de fortalecimiento integral de la institución municipal donde, al hablar sobre centralismo, desclasificó dónde pasará sus días libres correspondientes al año en curso.

"Próximamente voy a ir, en mi pequeño periodo de cinco días de vacaciones (...) a Puerto Williams, a pasar mis vacaciones allá", contó a los jefes comunales del país.

En esa línea, detalló que "no me van a poder encontrar porque vamos a ir a hacer un recorrido que no es fácil llegar, así que para que no vaya nadie", agregó entre risas.

Según dijo, se trata del "trekking más austral del mundo", pues hará una ruta de senderismo en el cordón montañoso Dientes de Navarino, que "es el lugar más hermoso que he visto en mi vida", expresó.

No lo hará solo, pues reveló que irá hasta la región de Magallanes y la Antártica Chilena junto a "su compañera", Paula Carrasco, quien se encuentra embarazada de su primer hijo.

Así es Dientes de Navarino, el trekking más austral del mundo

De acuerdo con el portal Chile Travel, la ruta patrimonial Dientes de Navarino es un viaje que dura entre cuatro a cinco días por un sendero de 41 km en donde se recorre el cordón montañoso del extremo sur del país.

La exigente ruta atraviesa bosques magallánicos de lengas, coigües, ñirres, canelos, entre otros, lagunas escondidas y "vistas panorámicas inolvidables hacia el sur de la isla".

Se trata de un recorrido que presenta un "alto nivel de exigencia física y técnica", el cual es recomendado solo para exploradores experimentados o con la compañía de un guía local.

En conversación con El Mercurio, Jorge Barbero, director y fundador de Explora Navarino, recalcó que es "un trekking difícil" y que "muchas veces uno no ve un sendero por el que caminar, sino que tiene que aprender a orientarse a lo largo de los valles para hacer el circuito completo".

Las tarifas inician desde los 925 mil pesos por persona en su compañía turística y advirtió que "no es un lugar que una persona se pueda estrenar, porque no lo va a disfrutar. Es para experimentados que quieren disfrutar de este clima extremo".

"Estás cuatro o cinco días caminando prácticamente sin ver a nadie: Quizás se parece más a la O de Torres del Paine en lo salvaje y en que no hay tanta infraestructura", concluyó.

Fuente: chilevision.cl



