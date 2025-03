BORIC MAL EVALÚA A DIRECTOR DE SLEP MAGALLANES: LLEGÓ AL CARGO POR ADP

Más de 12 mil alumnos se mantienen sin clases desde el 5 de marzo, debido al paro de profesores en Magallanes, dando cuenta nuevamente de las falencias del sistema de la Nueva Educación Pública, ya vistas en Atacama a fines del 2023.

En medio de esa polémica, surge la figura del director ejecutivo del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes, Mario García, mencionado incluso por el Presidente Gabriel Boric.

«Estoy permanentemente preocupado de Magallanes. Tengo una muy mala evaluación de Mario García, por cierto, del rol que él ha cumplido. Espero que se solucione el conflicto que hay hoy día. No me voy a referir al fondo del conflicto porque no me corresponde intervenir en cada conflicto sectorial», dijo ayer el Mandatario a La Prensa Austral.

Sus palabras fueron cuestionadas por la senadora Yasna Provoste (DC), quien a través de su cuenta de X le planteó a Boric que «es aún peor la evaluación que tenemos de la Dirección de Educación Pública @EduPublicaCL y su gestión a cargo de los SLEP en todo el país. Tanto en el Senado, como en los gremios de la educación y las comunidades educativas».

Sin embargo, la crítica de Boric a García no fue la única, el director de Educación Pública, Rodrigo Egaña, lo culpó de haber ofrecido un aumento de las remuneraciones a los docentes «de forma inconsulta e irresponsable».

¿QUIÉN ES GARCÍA?

Cabe recordar que García fue nombrado por el Gobierno por un proceso de Alta Dirección Pública (ADP). Es profesor de Educación Básica de la Universidad Arturo Prat. Además es magíster en Educación y en Política y Gestión Educacional de las universidades de La República y Talca, respectivamente.

Asimismo, cuenta con un bachillerato en Filosofía en la Pontificia Universidad Gregoriana de Italia.

Se desempeñó en el Daem de la comuna de Parral, en donde también asumió funciones como jefe UTP y coordinador administrativo de la Municipalidad de Longaví.

Por otra parte, fue jefe del Departamento de Administración de Educación Municipal de Parral, en la Región del Maule. (Emol)

