CAMINO A LAS PRESIDENCIALES: MATTHEI AVANZA EN SUS EJES PROGRAMÁTICOS Y TOHÁ PARTICIPA EN SU PRIMERA ACTIVIDAD

Es la primera semana de marzo y, como se sabía con antelación, este año será clave en materia política. En los próximos meses se escogerá un nuevo presidente, así como una nueva configuración de fuerzas políticas en el Congreso, lo que será relevante para el próximo gobierno. Sin embargo, toda esta disputa se ha adelantado; ya ha comenzado la carrera presidencial, con una fuerte presencia femenina. Dos figuras fuertes, una de la oposición y otra del oficialismo, se han desplegado en el mismo día: Evelyn Matthei y Carolina Tohá.

Matthei va puntera en las encuestas. Su candidatura ha sido respaldada por Renovación Nacional y la Unión Demócrata Independiente (UDI). Solo falta que Evópoli se sume, y así estaría completa la coalición de Chile Vamos detrás de la gremialista.

Matthei va un paso adelante de Tohá, ya tiene a su equipo y este jueves profundizó en sus ejes programáticos.

En un par de meses, los chilenos tendrán que escoger entre dos formas de gobernar y de concebir la sociedad, que son sumamente distintas. Por eso, hemos convocado a grandes profesionales y personas que tienen los conocimientos, la experiencia, pero sobre todo, pasión por nuestro… pic.twitter.com/UOLq4GuEGP — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) March 6, 2025

“En un par de meses, los chilenos tendrán que escoger entre dos formas de gobernar y concebir la sociedad que son sumamente distintas”, abrió en su discurso la exministra. ​

Sobre las bases ideológicas, expuso la importancia de la libertad individual, la propiedad privada, el rol subsidiario del Estado, la separación de los poderes del Estado y la necesidad de políticas públicas que aborden las problemáticas de la ciudadanía.

En cuanto a sus ejes pragmáticos, su diagnóstico se centró en enfrentar el crimen organizado y la situación migratoria.

“Necesitamos actuar rápido porque el crimen organizado es como un cáncer con metástasis que va destruyendo todo el tejido social y estamos cerca del punto de no retorno, es decir, del cáncer terminal. Por eso, seremos particularmente severos con el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la inmigración ilegal”, enfatizó.

“En un par de meses, los chilenos tendrán que escoger entre dos formas de gobernar y concebir la sociedad que son sumamente distintas”, abrió en su discurso la exministra.

Sobre las bases ideológicas, expuso la importancia de la libertad individual, la propiedad privada, el rol subsidiario del Estado, la separación de los poderes del Estado y la necesidad de políticas públicas que aborden las problemáticas de la ciudadanía.

En cuanto a sus ejes pragmáticos, su diagnóstico se centró en enfrentar el crimen organizado y la situación migratoria.

“Necesitamos actuar rápido porque el crimen organizado es como un cáncer con metástasis que va destruyendo todo el tejido social y estamos cerca del punto de no retorno, es decir, del cáncer terminal. Por eso, seremos particularmente severos con el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la inmigración ilegal”, enfatizó.

“Vuelvo a sostener que el gobierno del Presidente Boric nos dejará una situación fiscal angustiante. Es indispensable racionalizar el gasto. No vamos a cortar programas sociales bien evaluados, pero sí vamos a ser muy exigentes y duros con el gasto superfluo o mal ejecutado”, adelantó.

En esa misma línea, manifestó: “Necesitamos un Estado con más músculo y menos grasa. Los dineros no pueden ir a fundaciones de amigos, no pueden usarse para contratar amigotes, familiares ni apitutados políticos”.

Pasando por diversos ejes, también trató la situación en el sistema público, donde el Ministerio de Salud (Minsal) señaló que 2,5 millones de personas están hoy en listas de espera y que hay 77 mil personas con garantías GES retrasadas, muchos de ellos con cáncer. Mientras tanto, “el presidente del directorio de Televisión Nacional (TVN) solicita 50 millones de dólares para evitar la quiebra de ese canal, que se ha llenado de deudas y cuyo rating ha bajado. ¿Dónde están las prioridades? Los chilenos saben que la racionalización del gasto no sirve de nada si no hay crecimiento e inversión”.

Finalmente, cerró su discurso recordando al expresidente Sebastián Piñera y su legado en diversos momentos.

“Esta campaña presidencial no permite vender sueños. Los chilenos están hartos de sueños que después no se cumplen. Aquí se requieren acciones rápidas que nos permitan retomar el rumbo y volver a sentir el orgullo de ser chilenos. Es a eso a lo que los invito. A ponernos en acción. El presidente Piñera nos enseñó, en el terremoto, en el rescate de los mineros, en la pandemia, cómo se trabaja en serio. Tenemos los conocimientos, tenemos experiencia, pero sobre todo, tenemos sangre en las venas y pasión por nuestro país. Chile va a salir adelante con respeto, sin descalificaciones a los que piensan distinto, con profesionalismo, rigurosidad, honestidad y, sobre todo, con todos ustedes, con este maravilloso equipo”, expresó.

La primera aparición de Tohá fuera de Interior

En tanto, Tohá, histórica política al igual que Matthei, asumió el Ministerio del Interior en el gobierno de Boric tras una serie de cuestionamientos a Iskia Siches, que culminaron en su salida.

A lo largo de estos meses, Tohá ha ido posicionándose en los sondeos y se prepara para disputar el sillón presidencial por La Moneda, aunque aún no cuenta con la proclamación oficial de su partido. Mientras tanto, el Frente Amplio (FA) realizará su comité central el próximo 15 de marzo, y el Partido Socialista (PS) también levantará una candidatura.

La exministra de Interior participó por primera vez en una actividad fuera del gobierno, en la comuna de Renca, en un conversatorio en el marco del Día Internacional de la Mujer.

“La verdad es que las mujeres tenemos una exigencia sobre nosotras. Es siempre más duro para las mujeres. Yo les aseguro que si los hombres tuvieran guagua, nadie se le ocurriría allanar la casa de un hombre que tuvo una guagua el mismo día que parió. A nadie se le ocurriría”, comentó.

Respecto a sus reflexiones previas al 8 de marzo, sostuvo: “En general, nos cuesta todo más. Y uno de los problemas por los que nos cuesta más, quiero decirles sinceramente, es que somos súper exigentes con nosotras mismas. Nosotras mismas no nos perdonamos nada. Nos ponemos un estándar, a veces, en el que siempre ponemos el acento en lo que nos falló, lo que nos faltó, lo que fue imperfecto. Como que la lupa está puesta en la carencia, más que en lo que logramos hacer, en lo que logramos agregar”, comentó la militante del PPD durante su intervención.

Fiel a su estilo, sin titubeos, profundizó en las situaciones que le molestaban: “En estos días ando muy atravesada, porque cuando fui ministra, siempre intentaron decir que tenía peleas con Camila Vallejo, que estábamos enemistadas, que nos teníamos celos. Ahora, como ya no soy ministra, dicen que tengo peleas con la senadora Paulina Vodanovic, pero es que, Dios mío, hay que parar eso en seco. Las mujeres podemos tener diferencias sin agarrarnos de las mechas. No es verdad que somos unas locas. Tenemos la capacidad de colaborar, aunque tengamos diferencias, tenemos la capacidad de respetarnos. Y lo mejor de nosotras sale cuando colaboramos. Lo mejor de nosotras sale”.

“Y en política es igual. En política, más todavía. Voy a cerrar esto diciéndoles una cosita nomás. En estos días, una nota en la prensa publicó sobre un comando que yo tenía. Era un comando de puros caballeros mayores. Todos hombres. Lo armó un periodista, también hombre. Ni siquiera mencionó a mi mano derecha, que es una mujer… Creo que tenemos que mostrar que nosotras tenemos alas propias. No necesitamos padrino, no necesitamos jefe, no necesitamos que alguien con el dedo nos diga lo que tenemos que hacer”, reiteró.

​Consultada durante la actividad sobre qué cambios estructurales se necesitan para que las mujeres puedan ejercer liderazgo sin que esto implique un sacrificio tan grande a nivel personal y familiar, respondió: “Hay que hacer cambios en la sociedad que entren en la cultura. O sea, por ejemplo, una cosa que yo creo que es indispensable es que tengamos, de verdad, un posnatal para los hombres como un derecho renunciable, para que haya una educación en la parentalidad. No que sea algo opcional, como pasa con las mujeres, sino un derecho renunciable. Porque esto se aprende, se practica; no es algo que se pueda leer como una instrucción, no es algo que se pontifica”.

Asimismo, enfatizó la problemática del alcoholismo, que termina originando diversos tipos de violencia, tanto de género como en la sociedad en general.

Fuente: cnnchile.com

​



​



​



​



​



​



​



​







​